他在台北101內揮手！霍諾德爬一半「探頭打招呼」　網佩服：太神啦

▲霍諾德挑戰徒手攀登台北101 。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

因天氣因素延期一天，全球知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今天終於進行攀爬台北101的挑戰。霍諾德開爬後速度相當快，而且神情從容，好幾次都轉頭向為他加油打氣的群眾揮手，展現超強親和力。

霍諾德穿紅色T恤爬台北101！手腳很俐落

霍諾德早晨8點30分左右，他身穿招牌紅色T恤，神情輕鬆的出現在台北101大樓底層。聽到群眾熱情的加油聲，霍諾德特地停下腳步，向群眾示意，並露出招牌的靦腆笑容，揮手表達感謝，隨後便專注走向起攀點進行準備。

儘管即將挑戰的是高達508公尺、完全無繩索保護的台北101，但霍諾德開爬後，速度相當快，手腳俐落的在台北101的玻璃帷幕與鋁合金扣件間移動，且神情看似輕鬆。

▼霍諾德和民眾打招呼。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday星光雲/官方平台，下同）

霍諾德不忘揮手打招呼！展現親和力

過程中，有民眾在台北101內向霍諾德揮手，霍諾德注意到後，也伸出手打招呼。除此之外，他爬到可以停下來休息的定點後，也時不時會向台北101底層的民眾揮手，甚至還換動作，看起來絲毫不緊張，同時也展現了強大親和力。

每當霍諾德向大家揮揮手，也總會傳出一陣又一陣的尖叫聲。還有網友看到後，驚呼「還可以游刃有餘的揮手，太神啦」、「不忘跟人打招呼」、「看他爬裝飾物我好抖呀，他輕輕鬆鬆就完成」。