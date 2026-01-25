冬天過一半「台鐵員工禦寒外套」還沒到　2月初全面補齊

▲冬天已過一半，部分台鐵員工仍未領到禦寒外套，以新進人員居多。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冬天已過一半，周二可能又有冷氣團，不過部分台鐵員工卻還沒領到禦寒外套，憂心穿其他外套值勤，恐服裝儀容不整被記點，只能向前輩借衣服救急。台鐵產業工會呼籲台鐵檢討採購程序。台鐵公司表示，因前制服廠商嚴重逾期違規，已解約列黑名單並重新招標，1月中已發出第一批442件，2月初將再發放758件。

寒冬沒禦寒外套 新進人員最長等1年

入冬後已有數波寒流、冷氣團接力，但有部分台鐵員工仍未領到禦寒外套。台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，北部及中區部分運務單位員工都發生沒領到禦寒外套情況，以調車人員和新進人員居多，只能向前輩借用舊制服，甚至有新進員工最長等了一年還沒領到。

朱智宇指出，高鐵、北捷等軌道機構的新進員工，通常在職前訓練報到時就會進行制服尺寸套量，約兩至三週，或一到兩個月內即可領到制服。反觀台鐵，問題主要出在採購程序。過去台鐵局時代採全台統一採購，如今公司化後改為北、中、南、東等各區分區採購，待各區完成採購程序後，再逐一報送總公司核撥經費，流程反而拉長，導致作業時間比過去更久。

工會要求檢討採購機制 提出彈性配套

朱智宇認為，台鐵公司除應檢討現行採購機制外，短期內也應提出彈性配套，例如暫時統一規定員工穿著素色服裝，外加台鐵反光背心等方式，讓尚未領到制服的員工有過渡性的因應空間。

▲工會呼籲台鐵檢討制服及禦寒外套採購機制。（資料示意圖／台鐵提供）

朱智宇強調，台鐵公司化後，服儀建立一致標準，是公司化效率的展現，理應更加重視。他期待，新進員工在正式報到第一天就能領到制服，才能提升員工的認同感與向心力。否則，在制服尚未到位的情況下，卻已增加服儀與記點等規範，員工既無制服可穿，又必須擔心違反規定，恐怕只會讓人無所適從。

前廠商交不出貨違約解約 台鐵重新招標2月初補齊

台鐵說明，防寒外套案，因受前廠商嚴重逾期違約，已依法解除契約。經重新辦理採購案，重新採購運務防寒外套1200件，已於114年11月11日開標，11月18日決標，第1批交貨數量為北區員工的442件，已於115年1月8號驗收完成並於當日下午出貨，第2批預定115年2月初再交付758件，屆時中區、南區及東區員工將可領到。

台鐵公司強調，有關新進從業人員制服領取期程，鑑於採購作業程序較長，台鐵公司將檢討調整部分採購程序並提早啟動採購作業。