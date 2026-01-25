霍諾德爬台北101很俐落！網緊盯直播喊緊張：不是我爬，但手心都汗

記者曾筠淇／綜合報導

因天氣因素延期一天，全球知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今天終於進行攀爬台北101的挑戰。霍諾德開爬後速度相當快，手腳俐落地在台北101的玻璃帷幕與鋁合金扣件間移動，不過，不少網友邊看直播，卻邊幫他緊張，還看到手心冒汗。

霍諾德穿紅色T恤現身！群眾熱情加油

霍諾德早晨8點30分左右，他身穿招牌紅色T恤，神情輕鬆的出現在台北101大樓底層。聽到群眾熱情的加油聲，霍諾德特地停下腳步，向群眾示意，並露出招牌的靦腆笑容，揮手表達感謝，隨後便專注走向起攀點進行準備。

霍諾德開爬後，速度相當快，手腳俐落地在台北101的玻璃帷幕與鋁合金扣件間移動。現場民眾一邊看、一邊為他打氣，也有不少網友則觀看直播，在螢幕前替他加油。

▲霍諾德徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

一票網友越看越緊張 看到腿軟、手心冒汗

不過，就有不少網友越看越緊張，忍不住直呼「明明是看著別人爬的，但自己的手汗、腳汗一直流」、「看到忘記呼吸」、「我手汗流不停」、「好緊張」、「手心冒汗」、「真緊張啊」、「看了腿都軟了」、「流手汗」、「不是我爬，但手心都汗」。還有網友大讚，「勇者無懼」、「爬得很快欸」、「真正的神人」、「太猛了」、「真的太厲害了」。