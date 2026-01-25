快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

▲今晨紅外線雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

4縣市大雨特報！中央氣象署表示，周二鋒面通過，及東北季風增強或大陸冷氣團南下，華南雲系東移，降雨增多。

基隆、新北、宜蘭、台東大雨特報

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署今天凌晨發布「大雨特報」，水氣偏多，今日基隆北海岸及宜蘭、台東地區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象署說，今天環境轉為東南風，北部上半天雲量仍多，預估下半天將減少，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東半部、恆春半島並有局部大雨發生的機率，大台北、西半部山區上半天亦有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，氣溫方面呈現略微回升趨勢，預測西半部及宜花低溫約13至17度，東南部約18度，白天北部及東半部高溫約21至24度，中南部約26度；若溫度與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率。

周二可能又有冷氣團

氣象署預報，周一轉偏南風，水氣減少，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨；周二鋒面通過，及東北季風增強或冷氣團南下，周三東北季風或冷氣團影響，華南雲系東移，降雨增多，中部以北部及東北部有局部短暫雨，花東、南部山區有零星短暫雨。

氣象署表示，周四東北季風或冷氣團減弱，白天起氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，水氣減少，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨；周五僅東半部、恆春半島有局部短暫雨；周六鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨。