生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

（圖／氣象署）

▲今晨紅外線雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

4縣市大雨特報！中央氣象署表示，周二鋒面通過，及東北季風增強或大陸冷氣團南下，華南雲系東移，降雨增多。

基隆、新北、宜蘭、台東大雨特報

氣象署今天凌晨發布「大雨特報」，水氣偏多，今日基隆北海岸及宜蘭、台東地區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象署說，今天環境轉為東南風，北部上半天雲量仍多，預估下半天將減少，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東半部、恆春半島並有局部大雨發生的機率，大台北、西半部山區上半天亦有零星短暫雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，氣溫方面呈現略微回升趨勢，預測西半部及宜花低溫約13至17度，東南部約18度，白天北部及東半部高溫約21至24度，中南部約26度；若溫度與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率。

周二可能又有冷氣團

氣象署預報，周一轉偏南風，水氣減少，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨；周二鋒面通過，及東北季風增強或冷氣團南下，周三東北季風或冷氣團影響，華南雲系東移，降雨增多，中部以北部及東北部有局部短暫雨，花東、南部山區有零星短暫雨。

氣象署表示，周四東北季風或冷氣團減弱，白天起氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，水氣減少，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨；周五僅東半部、恆春半島有局部短暫雨；周六鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨。

甜甜圈店「禁12歲以下入內」！引爆怒火　連外帶也不行
川普：若加拿大與中國達成協議，100％關稅立即生效
尾牙完「進診所插尿管」！　醫曝原因

一周兩波鋒面＋冷空氣夾擊　周二濕冷「雨擴半個台灣」

一周兩波鋒面＋冷空氣夾擊　周二濕冷「雨擴半個台灣」

明天(25日)上半天北部雲量仍多，下半天減少，基隆北海岸、東半部和恆春半島有較大雨勢，大台北也有零星短暫雨。下周有兩波鋒面和冷空氣聯手，其中下周二、下周三雨區較廣，周四清晨輻射冷卻加持下，局部低溫還可能下探11度，下個周末再變天。

周末回暖　下周二變天「北東濕冷探14度」

周末回暖　下周二變天「北東濕冷探14度」

霍諾德徒手攀登101延明天　氣象署：可能有零星短暫雨

霍諾德徒手攀登101延明天　氣象署：可能有零星短暫雨

霍諾德攀101遇雨喊卡！氣象專家曝「短波槽突襲」：明午有望放晴

霍諾德攀101遇雨喊卡！氣象專家曝「短波槽突襲」：明午有望放晴

下週可能「冷氣團」變天！　今西晴東雨北部水氣逐日減少

下週可能「冷氣團」變天！　今西晴東雨北部水氣逐日減少

氣象氣象雲氣象署

