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「停班停課縣市」暫停外送網讚翻！麥當勞：歡樂送10日早上6點恢復

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▲▼ 麥當勞歡樂送 。（圖／翻攝自官網）

▲麥當勞歡樂送9日暫停服務。（圖／取自官網）

記者曾婉婷／綜合報導

因應颱風利奇馬來襲，包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市等縣市，於9日皆宣布停班停課。對此，連鎖速食麥當勞跟肯德基等業者，也都宣布「停班停課」縣市的門市，都暫停外送。對於颱風天無法叫外送，網友們紛紛讚翻，「颱風天真的不要叫外送」、「贊同颱風停止外送」。

麥當勞在颱風期間調整外送服務時間，凡行政院人事行政總處公告「停班停課」縣市，該地區提供的歡樂送服務，都自8日晚上23時30分起停止，並於10日的早上6點才恢復外送。而肯德基於9日同樣暫停外送服務。

▲▼肯德基 。（圖／資料照）

而漢堡王則表示，外送服務配合外送平台foodpanda、Uber Eats 、deliveroo的公告為準，若所處縣市確認停班停課，將會關閉各平台營運。至於街邊店於9日下午2點才開始營業。

對於連鎖速食業者在颱風期間暫停外送，網友們也紛紛讚爆，「颱風天真的不要叫外送，外送員也是人家的孩子啊」、「這樣很好啊，外送員也是別人家的孩子……更何況，颱風天就是要躲在家裡吃泡麵啊」、「店員也是人，將心比心，颱風天為什麼要冒著生命危險幫你外送」。

根據《職業安全衛生法》規定，各縣市公告停班停課，餐飲店不能再讓員工騎機車外送，雇主須提供安全設施，若違反規定最高可罰30萬元，若造成勞工傷害可處3年以下徒刑、拘役。

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