利奇馬「地形抬升」效應明顯　氣象專家：中南部午後雨量會增強

▲利奇馬颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

記者嚴云岑／台北報導

強颱利奇馬以每小時16公里速度朝西北前進，上午7時15分來來到台北東北方約250公里海面上。天氣風險公司主播賴忠瑋提醒，利奇馬路徑稍微往北偏，中心強度也從每秒53公尺減弱為51公尺，對台灣影響稍微小一些，但中部以北上午仍要嚴防風雨，中南部則是在中午以後雨量會逐漸增強。

強颱利奇馬已於今（9）日凌晨觸陸，氣象局指出，颱風暴風圈凌晨觸陸，碰觸到陸地後強度稍減弱，但仍維持強颱等級，清晨起開始進入颱風雲量多一點的地方，雨量感受會越來越明顯，氣象局也持續針對19縣市發布大豪雨、豪雨以及大雨特報。

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賴忠瑋表示，利奇馬颱風雖然稍往北偏，往西的分量會稍微多一些，但七級風的暴風圈會逐漸籠罩北台灣，台中以北都在警戒範圍內，至到今日深夜或明天凌晨，才會脫離影響範圍。

賴忠瑋提到，上午北台灣風雨會逐漸增強，尤其東北部最強，從雷達回撥圖來看，螺旋雨帶已進入台灣，短時間強降雨機率較高，隨著時間推移，會一路延伸到中台灣。尤其進海後，西風與西南風增強，會與山區呈現垂直情況，地形抬升效應明顯，週六北台灣雨勢會逐漸趨緩，惟週日、週一山區要注意雨勢；中部以南雨量中午以後會增加，外圍環流雨勢帶來降雨，需做好防颱準備。