▲利奇馬轉中颱「一路北漂」，彭啟明：大陸東岸8城市航班恐大亂。（圖／翻攝氣象達人彭啟明臉書，下同）

記者嚴云岑／綜合報導

利奇馬今（9）日上午已從強颱「消風」轉為中颱，但隨著路徑北漂，中國大陸將首當其衝。氣象達人彭啟明提醒，這次利奇馬很罕見直接橫掃大陸東岸，預計有8個城市受到影響，航班也可能大亂。

今日上午是利奇馬最接近台灣的時間，但隨著暴風圈縮小，氣象局11時起已陸續解除花蓮、台中、苗栗、新竹等地陸上警報，但提醒今天仍是颱風最接近台灣的時間，北台灣首當其衝，需要留意一波波雨勢，尤其在桃竹苗、宜蘭山區更會有豪雨到大豪雨等級降雨。

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▲大陸中央氣象台預測利奇馬未來120小時路徑。

彭啟明稍早在粉專「氣象達人彭啟明」貼出大陸中央氣象台的路徑預測圖，表示去年颱風轉向，皆是上海接連受到侵襲，但這次利奇馬卻很罕見地直接橫掃中國東岸，從浙江、上海、江蘇、山東、北京、天津、河北、遼寧，恐怕會造成很大困擾，至少飛航會大亂。

從中央氣象台120小時預報可見，利奇馬將於10日凌晨到上午登陸浙江，10日晚間一路從北漂，沿路經過上海、江蘇、天津，預計在14日上午8時轉為熱帶風暴，但仍有8級強陣風。

不過，值得注意的是，利奇馬雖然逐漸遠離台灣，卻可能引進境外污染。「天氣風險 WeatherRisk」引述中央大學多維空氣品質模擬實驗室的未來72小時的PM2.5模擬，從中可見在颱風北上後，也就是今天下午開始，西南風會帶進一些來自中國大陸沿海的境外污染，還好量不是很多。