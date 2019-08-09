利奇馬「消風」！民眾爽賺一天颱風假　影城、美食街中午後現人潮

▲台北雨勢未如預期，信義商圈、影城午後出現逛街人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡玟君／台北報導

原本持續變胖的利奇馬颱風突然「消風」，預料中的強風暴雨沒來，讓北北基民眾賺到一天颱風假，許多民眾也趁此出門看電影、到百貨公司美食街用餐，從近中午開始，包括市府轉運站美食街、基隆秀泰影城等都開始湧現人潮。

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▲北北基雨下下停停，由於雨勢未如預期，許多趁機出門走走。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新北市風雨不大，不少人利用颱風假來百貨商場用餐。（圖／記者湯興漢攝）

利奇馬颱風原本預估將帶來強大雨勢，為民眾安全，北北基共進退宣布9日停班停課，未料預料中的雨勢沒來，雨下下停停，許多人睡飽後決定趁著難得颱風假，揪朋友相約看電影；由於今日許多餐飲業均配合休息一天，外送也暫停，因此許多民眾乾脆美食街悠閒用餐，從9日中午開始，各大百貨與影城都開始湧現人潮，美食街甚至被塞爆、一位難求。

▲颱風假 市府轉運站美食街中午出現用餐人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲不少人利用颱風假來百貨商場用餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲各大影城中午起也開始湧現人潮。（圖／記者湯興漢攝）

因應利奇馬颱風，各百貨業紛紛調整營業時間、延後開門，包括台北101購物中心、101大樓觀景台、微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山均下午14點起才開始營業，建議民眾出門前仍須先確認百貨營業時間再前往。

▲基隆秀泰影城人潮。（圖／記者徐斌慎攝）

▲信義商圈、影城午後出現逛街人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北市雨下下停停，許多民眾中午後紛紛出門。（圖／記者屠惠剛攝）

根據氣象局最新11時30分颱風警報顯示，颱風已經減弱成中度颱風，隨著暴風圈縮小，已解除台中、苗栗、新竹陸警。但今天一整天仍是颱風距離台灣最接近的時間點，北台灣首當其衝，需要留意一波波雨勢，尤其在桃竹苗、宜蘭山區更會有豪雨到大豪雨等級降雨。

▲利奇馬颱風路徑。（圖／中央氣象局）

氣象局預估，若以目前利奇馬的速度以及未來暴風圈持續減弱情況下，最快深夜本島就有機會脫離颱風暴風圈，但馬祖地區仍要持續留意颱風逼近。

北部百貨營業時間一覽

新光三越（桃園以北）→ 延至下午2時開店營業

台北101購物中心、101大樓觀景台 → 延至下午2時開店營業

微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山 → 延至下午2時開店營業

誠品生活（信義、松菸、敦南、南西、西門、武昌、板橋、新板）→ 延至下午2時開店營業

BELLAVITA寶麗廣塲 → 延至下午2時開店營業

京華城 → 停止營業一天

大葉高島屋 → 正常開店營業（超市延遲至11時開店）

比漾廣場 → 延至下午1時開店營業

京站時尚廣場 → 延至中午12時開店營業

SOGO百貨 → 正常開店營業（超市延遲至11時開店）

iFG遠雄購物中心 → 正常開店營業（接駁車暫停服務）

統一時代百貨 → 延至中午12時開店營業

三創生活園區 → 延至下午2時開店營業

明曜百貨 → 百貨正常營業，10樓親子館停課一天

華泰名品城 → 延至下午2時開店營業

林口三井OUTLET → 延至中午12時開店營業