颱風北漂柯文哲「假多放了」　吳德榮：本來就有預估偏北…決策者自己忽略

▲柯文哲視察「利奇馬」颱風防颱整備情形。（圖／記者葉南州攝）

記者崔至雲／台北報導

颱風利奇馬結構遭到破壞，風力減弱，雨也斷斷續續，不少網友認為撿到颱風假。連台北市長柯文哲今（9日）上午也說「颱風假多放了」。對此，中央大學大氣科學系兼任副教授、氣象專家吳德榮表示，颱風假沒有多放的問題，這是風險管理的問題，況且在預報時就有說過，颱風有往北移的不確定性，但做決策時自己忽略了。

利奇馬颱風路徑偏北，未來移動路徑稍偏離台灣，影響也預期會較趨緩。對於網友及柯文哲所說的「颱風假多放了」，吳德榮認為，柯文哲沒有必要這樣說，若真的覺得放錯假，也有行政程序可以彌補，可在另外挑時間補班補課，但是在台灣沒有人願意這樣做，因為這樣「你的選票就沒有了」，他直指「他（柯文哲）上過我的課，還會說假多放了，就是上課沒有專心聽。」

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▲颱風利奇馬結構遭到破壞，風力減弱，雨也斷斷續續，不少網友認為撿到颱風假。（圖／記者徐斌慎攝）

吳德榮說明，決策者在決定放颱風假時是一種風險管理，有些人認為，寧可放了，可減少災害發生，也有人想要賭一把，認為風雨不大不用放假，若這時隔天風雨真的不大，「神」就這樣出來了，「台灣就是培養一些賭神，民情才會變成這樣。」他認為，台灣民眾及決策者應先接受科學的極限，不能又要聽預報，又要忽視它，這樣問題就會一直存在。

吳德榮最後也說明，氣象在預估颱風時本來就不可能只預估一條路徑，這麼多條路徑，大家都只看中間那條線，就會造成今天的落差，「在預報時就有講會往北移了，大家都不聽」，這樣的問題在台灣很久了，是觀念問題，但他也說，「這樣的問題不會是最後一次。」

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