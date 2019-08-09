利奇馬「一夜北漂」影響趨緩？　氣象專家：仍要留意間歇性強風大雨

▲一夜北漂，颱風影響程度略有減緩。（圖／翻攝「天氣風險WeatherRisk」粉專）

記者嚴云岑／台北報導

強颱利奇馬北偏，對台影響趨緩，氣象局今（9）日上午8時30分已將花蓮地區解除陸警，預計下一報強度也將轉中颱，但「天氣風險 WeatherRisk」在臉書指出，今天一整天仍是颱風距離台灣最近的時間點，北台灣首當其衝，需要留意一波波雨勢，尤其在桃竹苗、宜蘭山區更會有豪雨到大豪雨等級降雨。

天氣風險公司表示，利奇馬在通過宮古島、石垣島後，因為北方高壓退縮的很快，加上自身結構的調整，沒有如預期中的西北行進，而是持續北北西的方向，大概比預報路徑偏北了50公里，因此颱風核心的雲雨帶，沒有影響到北部陸地，暴風圈目前也僅壟罩新竹以北縣市。

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不過利奇馬仍然又強又大，今天白天仍是北部風雨最明顯的時間，外頭仍然有，尤其北部山區雨量累積的很快，並不是無風無雨的颱風假，為了自身安全，還是待在家中比較安全。

雖然利奇馬有持續減弱、暴風圈縮小的趨勢，但颱風過後仍會引進強烈西南風，10開始就中、南部山區需特別留意持續性的降雨，累積雨勢不小，受到西南風影響，北部、西半部沿海明、後天仍有強陣風，台灣海峽的風浪還是非常大。而利奇馬預計在明天上午登陸浙江沿岸，預期會給當地帶來非常大的風雨和風暴潮。