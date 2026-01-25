霍諾德徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密

▲攀岩家艾力克斯霍諾德，將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）



記者張靖榕／綜合報導

全球徒手攀岩知名人物霍諾德（Alex Honnold）將於今（25日）上午9時，在完全不使用繩索與任何安全防護的情況下，徒手攀登台北101外牆，整個過程將由Netflix進行全球同步直播。這項行動被視為史上規模最大的都市「Free Solo」挑戰之一，也將成為極限運動的重要里程碑。許多人好奇，要如何辦到徒手攀爬，除了霍諾德本身的技巧外，他身後掛的一袋東西，則是確保他的雙手能持續發揮最佳表現的關鍵。

台北101結構具備可攀爬條件

霍諾德受訪時表示，選擇台北101的原因並不複雜，主要在於這棟建築本身的結構條件。「它是一棟非常令人驚嘆的建築，而且在結構上確實是可以攀爬的。」他指出，多數摩天大樓並不具備徒手攀登的可能性，而台北101的設計，使其成為少數具備可行條件的高樓之一。霍諾德也坦言，能取得官方許可攀登大型建築極為罕見，因此決定把握這次機會。

▲霍諾德日前多次到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）



竹節外牆段最具挑戰性

霍諾德過去曾完成多項世界級徒手攀岩挑戰，但他形容，這次攀登台北101「完全不同」。他指出，天然岩壁多半並非全程垂直，攀登過程中仍有調整與休息空間，但高樓建築則是一路垂直向上，幾乎沒有喘息餘地，對體力與專注力都是全新考驗。

談到攀登過程中最具挑戰性的路段，霍諾德特別提及位於建築中段、被稱為「竹節」的外牆結構。這些向外傾斜約10至15度的區塊共有八段，橫跨約64層樓，每完成一段後，僅能在設置的陽台短暫調整狀態。他形容，這些區段類似攀岩中的「繩距」，需要持續高強度輸出，將是整趟攀登中最消耗體力的部分。

▲霍諾德因下雨延期至25日攀登。（圖／翻攝自IG）



霍諾德：比起天候風險，更注意心理層面的未知

外界普遍關注天候、建築結構與風險因素，但霍諾德認為，最大的未知反而來自心理層面。他指出，自己從事攀岩已有約30年經驗，但這是首次攀登大型人造結構，「一開始一定會有些緊張，因為那是完全陌生的感受」。

裝備簡單卻個個關鍵

在裝備方面，霍諾德表示，這次攀登僅攜帶最基本的器材，包括粉袋與用於聽音樂的耳機，穿著則以短褲與T恤為主。鞋款方面，他將穿上由義大利攀岩品牌La Sportiva為其量身打造的特製攀岩鞋，服裝則來自戶外品牌The North Face。

霍諾德指出，將依實際狀況選擇TC Pro或Skwama系列鞋款。TC Pro採用較柔軟的黃色橡膠，強調在玻璃與建築表面上的抓地力；Skwama則以更高的柔軟度著稱，適合長時間攀登時提供貼合與支撐。他也坦言，這類特製鞋款除了實際功能外，對心理層面的穩定同樣重要。

維持手部乾爽

此外，霍諾德腰後繫有一只小袋，內裝碳酸鎂粉，用於吸收手部汗水與油脂，維持手掌乾爽，以確保在高空環境中，指尖與牆面之間能保持足夠摩擦力，降低失誤風險。