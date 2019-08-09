雙眼強颱利奇馬「螺旋雨帶」襲10縣市　彭啟明：最快今晚脫離暴風圈

▲颱風外圍螺旋雨帶移入，彭啟明：新竹等10縣市嚴防強降雨。（翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明，下同）

記者嚴云岑／台北報導

強颱利奇馬以每小時16公里速度朝西北前進，上午7時15分來來到台北東北方約250公里海面上。天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，颱風外圍的螺旋雨帶會持續移入，全台灣都會有明顯持續間歇性的降雨，新竹等10縣市要留意較大的間歇降雨，宜蘭、台中、新北山區也有機會出現超過200毫米雨勢。

彭啟明提到，凌晨颱風暴風半徑碰觸東北角陸地後，颱風的環流雨勢就不斷移入北台灣，台中以北都有雨勢，其中新竹的山區，有較大間歇降雨，過去六小時累績都超過一百毫米，其他地方多有50-60毫米，但總雨量累績起來，在宜蘭山區宜蘭、新竹、臺中、新北山區都出現超過兩百毫米雨勢，桃園及臺北也有接近兩百毫米，屏東山區180毫米。

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▲利奇馬颱風路徑北偏。

在風勢上，彭啟明預測，會比預期略小一些，基隆有出現平均風5級，陣風9級，北部沿海也有類似風速，台北盆地受地形影響，平均風3級，陣風6級，預期白天還會向上提升。北部民眾仍應減少外出，絕對不要因為感覺部分區域風速小雨勢不大就掉以輕心，仍有部分區域有零星或短時間的強降雨。

目前颱風中心位置在台灣東北角的東北方約220公里海面，持續往西北方向前進，過去六小時，從宜蘭東方的宮古島和石垣島通過後，就明顯偏北北西，和原先預期往西北或偏西約最多往東偏折了約 50公里，這主要原因是颱風環流和地形作用減少。

彭啟明提到，而利奇馬跟柯羅莎距離拉開，兩者之間產生相對高壓導至副高壓變形減弱，讓颱風偏北分量大於偏西分量。差了這50公里，就實際的雨帶及強風軸位置來看，就差很多，主要都在台灣的東北方，如果颱風較接近，風雨還是會很明顯。

▼利奇馬颱風衛星雲圖。