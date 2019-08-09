　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙眼強颱利奇馬「螺旋雨帶」襲10縣市　彭啟明：最快今晚脫離暴風圈

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼利奇馬颱風暴風圈預估深夜脫離，要留意一波波雨勢。（圖／翻攝自天氣風險）

▲颱風外圍螺旋雨帶移入，彭啟明：新竹等10縣市嚴防強降雨。（翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明，下同）

記者嚴云岑／台北報導

強颱利奇馬以每小時16公里速度朝西北前進，上午7時15分來來到台北東北方約250公里海面上。天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，颱風外圍的螺旋雨帶會持續移入，全台灣都會有明顯持續間歇性的降雨，新竹等10縣市要留意較大的間歇降雨，宜蘭、台中、新北山區也有機會出現超過200毫米雨勢。

彭啟明提到，凌晨颱風暴風半徑碰觸東北角陸地後，颱風的環流雨勢就不斷移入北台灣，台中以北都有雨勢，其中新竹的山區，有較大間歇降雨，過去六小時累績都超過一百毫米，其他地方多有50-60毫米，但總雨量累績起來，在宜蘭山區宜蘭、新竹、臺中、新北山區都出現超過兩百毫米雨勢，桃園及臺北也有接近兩百毫米，屏東山區180毫米。

請繼續往下閱讀...

▲▼利奇馬颱風暴風圈預估深夜脫離，要留意一波波雨勢。（圖／翻攝自天氣風險）

▲利奇馬颱風路徑北偏。

在風勢上，彭啟明預測，會比預期略小一些，基隆有出現平均風5級，陣風9級，北部沿海也有類似風速，台北盆地受地形影響，平均風3級，陣風6級，預期白天還會向上提升。北部民眾仍應減少外出，絕對不要因為感覺部分區域風速小雨勢不大就掉以輕心，仍有部分區域有零星或短時間的強降雨。

目前颱風中心位置在台灣東北角的東北方約220公里海面，持續往西北方向前進，過去六小時，從宜蘭東方的宮古島和石垣島通過後，就明顯偏北北西，和原先預期往西北或偏西約最多往東偏折了約 50公里，這主要原因是颱風環流和地形作用減少。

彭啟明提到，而利奇馬跟柯羅莎距離拉開，兩者之間產生相對高壓導至副高壓變形減弱，讓颱風偏北分量大於偏西分量。差了這50公里，就實際的雨帶及強風軸位置來看，就差很多，主要都在台灣的東北方，如果颱風較接近，風雨還是會很明顯。

▼利奇馬颱風衛星雲圖。

▲▼利奇馬颱風暴風圈預估深夜脫離，要留意一波波雨勢。（圖／翻攝自天氣風險）

ET快訊
利奇馬「向北偏折50公里」原因曝　最新下雨熱區、時間點出爐
雙眼強颱利奇馬「螺旋雨帶」襲10縣市　彭啟明：最快今晚脫離暴
強颱利奇馬卻下毛毛雨！台北人：放假放得有點心虛　台中人崩潰
利奇馬觸陸！NASA封超級颱風11級強風豪雨襲北台　可能煞車

關鍵字：利奇馬,強颱利奇馬,彭啟明,天氣風險公司,氣象達人彭啟明

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

更新／北北基9日停班停課！　台大等6醫院開「颱風特別門診」

威！台灣「健康照護體系」世界第一　前10名亞洲還有4國入榜

健保雲端醫療系統享譽國際　APEC首度來台辦研討會兼取經

右耳突發性耳聾難癒　「中藥+針灸」助她找回部分聽力

北榮護師上班途中搶救昏迷婦　北捷頒感謝狀「送大禮」

這病讓她手變形腫成「香腸指」　輕碰就痛、扣釦子也無法！

看名醫免排隊！振興醫院攜手49診所　日保留300名「轉診號」

愛用3C！他國中視網膜就裂掉　補好後又出現「黃斑皺摺」險瞎

看直線會彎曲！他當白內障拖2月　就醫才知這裡「皺」掉了

抱小孩閃到腰！她身體歪掉走不動　「紅光」照10分鐘竟好了

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

7旬公嬤騎車找路「突蛇行鬼切」 垃圾車陷死角撞上...差1秒輾過

手忙腳亂！超狂媽咪單挑4胞胎 每晚崩潰大合唱...哄睡花2hrs

湖邊擺Pose狂拍女友突重心不穩　下秒變「落水網美」男友一旁笑翻

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

心經PK！王金平42秒台語唸完　速度完勝韓國瑜1分鐘國語版

利奇馬「地形抬升」效應明顯　氣象專家：中南部午後雨量會增強

利奇馬向北偏折「差了50公里」原因曝光　最新下雨熱區、時間點出爐

一張圖看全台4天雨區　天氣風險公司4點提醒：中南部雨持續至下週一

雙眼強颱利奇馬「螺旋雨帶」襲10縣市　彭啟明：最快今晚脫離暴風圈

利奇馬刷過北台灣　日本發出警報「嚴防大浪」上海啟動防颱機制

強颱利奇馬卻下毛毛雨！台北人：放假放得有點心虛　台中人崩潰

高鐵台中以北、台鐵彰化以北對號車停駛！　9日交通異動懶人包

LIVE／雙眼強颱利奇馬北漂　「強風雨彈」來襲台中以北警戒

雙眼強颱利奇馬觸陸！「台中以北」戒備　強風雨彈現正來襲

強颱利奇馬七級風半徑250km→280km　淡水網友：回家溼到內褲

颱風夜「國道追撞遊覽車」！20歲貨車駕駛重傷不治　釀1死3傷

影迷必收！《怪獸與牠們的產地》玻璃獸項鍊　把鑽石抓緊緊的樣子又夠可愛

利奇馬「地形抬升」效應明顯　氣象專家：中南部午後雨量會增強

七夕跟長髮妹玩親親！議員撇清「好友惡整」　孕妻怒：不要再騙了

高通5G晶片加持三星旗艦機　主打聲波屏下指紋辨識

颱風天愛車泡水勿發引擎！4招分級判斷小老婆怎麼救

日本連鎖復古咖啡廳「星乃珈琲店」登台　9/16進駐新光南西一館

不斷更新／利奇馬襲台！威秀影城8家據點、美麗華影城「上午取消放映」

Note 10 for Work行不行？圖文編輯：最多可協助40%工作

Note 10問世　達人認為機身設計最亮眼、螢幕錄製有明顯進步

1KG短腿汪送養2月「暴風抽高」　中途媽看近照愣3秒淚：好驚喜

生活熱門新聞

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」..

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心..

利奇馬11級強風+大豪雨　不排..

強颱利奇馬就在家門口！暴風圈深..

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱..

利奇馬「雙眼牆」出現　吳德榮：..

利奇馬暴風圈凌晨觸陸！台中以北..

一芳水果茶「買大送中」　1.9..

全台9日「停班停課」完整一覽表..

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

利奇馬強襲　9日停班停課一次看

利奇馬「2關鍵」影響北台灣風雨

規模8百年大震！恐怕進入「海溝..

這4個星座一談戀愛很快就分手？

更多熱門

相關新聞

天氣風險公布全台4天雨區　4點提醒

強颱利奇馬的路徑比原先預估要更加往北偏移，天氣風險公司9日上午7時許發布利奇馬颱風快報，整理出9日至12日的全台雨區預測圖，同時列出4大點提醒民眾注意強風大雨，包含暴風圈今（9日）上午漸籠罩北台、中北部今早風雨最強、中南部雨量午起明顯增加、暴風圈明天（10日）清晨脫離。

陳其邁「深夜曬貓」提醒防颱：和蔡英文、蘇貞昌做好準備

慎防強颱利奇馬！蘇貞昌8點再赴中央災害應變中心

利奇馬刷過北台灣　日：嚴防大浪

利奇馬／威秀影城8據點上午休館

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」網戰翻

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心虛

利奇馬11級強風+大豪雨　不排除轉彎

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！「60分鐘閨房愛情片」傳出

佔有慾最強4大星座男！天蠍愛吃醋

強颱利奇馬就在家門口！暴風圈深夜觸陸

育兒津貼上路8天！幼童爸繳學費「省76％」

男師墜13樓身亡　妻曾自責：我不配當媽

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱風假標準

土豪哥開戰巴哈首富嗆：錯了賠1.2億元

600萬粉口罩男神「一露全臉變小夫」

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

利奇馬「雙眼牆」出現　吳德榮：威脅不容小覷

利奇馬暴風圈凌晨觸陸！台中以北防強風豪雨

更多

最夯影音

更多

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面