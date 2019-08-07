郭柯密會／郭台銘民調贏韓國瑜5％就參選？ 劉宥彤秒回7個字

記者羅婉庭／台北報導

對於鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲1日密會時達成共識，談好「郭台銘贏韓國瑜5%郭就參選」的傳聞，郭台銘核心幕僚劉宥彤7日受訪時秒否認，「絕對沒有這件事！」。

據報導，在內部民調顯示「郭柯結盟」的支持度目前排名第一之後，郭台銘會持續參考滾動式民調到8月底，若最後仍領先韓國瑜5％到10%，郭台銘才會考量是否出來參選。

對此，劉宥彤迅速否認，絕對沒有這件事情！而外傳「王郭會」達成共識，推柯文哲出來選等說法，劉宥彤笑著說，現在有很多腳本在流傳，不同陣營有不同想法，也絕大部分不是真實的。

另外，對於郭台銘是否依先前承諾支持國民黨的候選人，劉宥彤語帶保留回應，郭台銘的期待就是希望中華民國能夠更好，是永遠都不會改變的初衷，他只希望國富民強。

而郭台銘到底有沒有參選的意願，劉宥彤也不否認，僅說「每天都會變化」，大家每天的問題都類似，但如果郭董每天要回答這些問題，都太過於枝微末節了，現在不需要出來講這些事情。

對於郭台銘不願「說死」參選與否的關鍵為何，劉宥彤表示，「他都還沒說，哪有什麼說死不說死？」，他個人的想法跟未來的動向現在都不是關鍵了，因為郭台銘已經不是候選人了，希望大家可以把注目的焦點轉到藍綠陣營的候選人身上，他們才是主角。

▲劉宥彤接受媒體訪問。（圖／記者范綱儀攝）