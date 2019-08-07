快訊／吳敦義請張忠謀夫妻登門「勸回」郭台銘？ 劉宥彤：沒這件事

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨主席請出張忠謀與張淑芬登門請益欲促成整合的傳聞，鴻海集團創辦人郭台銘核心幕僚劉宥彤7日受訪表示，她上午有跟張忠謀辦公室聯繫，得到回應「並沒有這件事情」。

▲劉宥彤接受媒體訪問。（圖／記者范綱儀攝）

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，讓郭台銘、立法院前院長王金平及柯文哲的第三勢力結盟，再往前跨出重要一步，國民黨為避免分裂，大老及黨內「分兵三路」進行整合，為了與郭台銘溝通，甚至傳出向郭台銘的表姐夫、台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬「登門請益」。

對此，劉宥彤回應，她本人目前沒有接到來自黨中央人士的聯繫，也不清楚黨內是哪些人跟郭台銘身邊的誰聯繫，完全不知情；而上午與張忠謀辦公室確認後，對方也否認了，僅說「沒有這件事」。

面對黨內初選後的分裂不但無法彌平還越演越烈，高雄市長韓國瑜仍聯繫不上郭台銘，更面臨「柯王郭」三人互動的詭譎情勢，他喊話國民黨主席吳敦義能夠協助整合；但據國民黨文傳會代理主委程美華表示，吳敦義一直透過他的所有關係，包括吳本人在內，積極地做黨內整合的工作。

對於黨內整合觸礁，韓國瑜日前表示，國民黨畢竟還是有黨主席的，他個人立場是希望吳敦義能夠出面整合，效果一定會更好，比他更有感召力。韓國瑜陣營也對外放話，若持續聯繫不上郭台銘，就要請馬英九、吳敦義幫忙聯繫。

黨內人士表示，吳敦義這段期間並非神隱，不僅為了全台各地立委選舉鋪路，同時亦積極聯繫各陣營，除此之外，亦透過多方管道請託與溝通，協助國民黨進行整合。

韓國瑜在初選後拜會前黨主席連戰、前總統馬英九，請連戰協助聯繫前立法院長王金平，請馬英九聯繫郭台銘，日前在連戰的聯繫下，韓王已經會面，但王拒絕擔任副手，僅表達祝福。

而郭王兩人在3日也已會面並達成理想上的共識，且上午在「民眾黨」創黨大會上致贈柯文哲的花籃一左一右擺在門口，郭台銘的花籃賀詞兩句開頭為「台」﹑「銘」，而王金平則是在兩句祝賀語的結尾下了「金」、「平」，藏著結盟的暗示。

距離總統大選剩下158天，隨著國民黨的分裂與郭柯王的結盟態勢，讓韓國瑜高雄市政、總統輔選兩頭燒，整合作業也越來越艱難。

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