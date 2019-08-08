郭台銘、王金平初選受委屈　郝龍斌籲黨內多給一些時間沉澱

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘自初選過後動向成謎，「郭柯王」三人結盟的傳言不斷，國民黨整合陷難關。前總統馬英九8日受訪時坦言「聯繫不上郭台銘」，副主席郝龍斌則認為，初選讓郭台銘、王金平都有些委屈，國民黨現在才來溝通是有一點晚，因此現在應該讓他們沉澱一下，再來討論如何化解裂痕。

郝龍斌8日出席前行政院長郝柏村《郝柏村回憶錄》新書發表會，會後受訪時表示，大家都一直在關注黨內先進、負責人要跟郭台銘、王金平見面，「我覺得見面時間不重要，有好的結果比較重要」，他說，現在應該讓郭台銘和王金平沉澱一下，「因為初選有些裂痕，他們有些委屈，黨內同志要用耐心、誠心同理心看這件事，等沉澱後再來看看怎麼溝通、化解裂痕。」

對於王金平7日酸說黨內現在才整合已經太晚。郝龍斌表示，我們必須虛心檢討、承認，現在來溝通初選裂痕是有點晚，「但晚總比不做好」。他說，應該讓他們沉澱、仔細思考一下，怎麼樣對台灣最好，怎樣對大局最好，讓民進黨下架、符合國家利益，這是有轉圜空間。

至於外界盛傳郭台銘、柯文哲有可能合作，郝龍斌認為不會，「我覺得表面上的見面、風言風語，不要把它看作一件事情，重點是如果大家理念相同、大方向一致，怎麼化解當初的誤會，促進團結，讓民進黨下架，才是我們共同努力的目標。」

郝龍斌強調，團結不一定會贏，不團結一定會輸，從中華民國發展角度來看，郭台銘或王金平一定不希望蔡英文繼續執政，在這基本共識下我們可以談個結果。

▲郝龍斌出席《郝柏村回憶錄》新書發表會。（圖／記者季相儒攝）