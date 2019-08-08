黃光芹還原郭柯會內幕：合作方向確定！幕僚展開民調作業





▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

有周刊報導，鴻海創辦人郭台銘1日密會台北市長柯文哲，且雙方已談妥參選條件「郭台銘贏韓國瑜5%郭就參選」，柯文哲對此回應「三分真七分假」，而郭台銘核心幕僚劉宥彤7日受訪時則說，郭台銘則完全否認周刊報導。對此，資深媒體人黃光芹8日在臉書還原郭柯會內幕，還說「郭董尚未做參選的最終決定，但郭柯合的大方向確定，幕僚已先期展開民調作業」。

黃光芹針對郭柯會整理出7個重點，「郭董尚未做參選的最終決定，但郭柯合的大方向確定，幕僚已先期展開民調作業。」、「郭想確認，柯有無參選總統意願？」、「郭想知道，為何柯要支持他選總統？」、「郭担心，若他決定參選總統，柯若不與他搭檔，柯的選票是否會轉給他？」

黃光芹指出，「兩人除了8月1日見面、8月2日通電，還有其他會面，但現今尚不能透露。郭、柯兩人對蔡、韓當選，有相同的憂慮，尤其郭董親眼看過蔡衍明在國台辦的樣子，而感到震撼！」、「郭仍在觀察韓、蔡對決，或三咖督選票浮動的狀態。」、「郭仍在觀察柯的政治佈局。」

黃光芹還說，郭台銘7月31日回國，並不知道柯文哲組黨之事，於是約柯文哲隔天見面，想了解對方的想法，當時柯文哲提到「台灣被小英搞慘了，但若因此換草包當總統，他不敢想象」，因此，支持郭台銘選總統，不會談什麼條件交換，只希望未來政府不會貪污，柯文哲當了快5年市長，覺得政府效能很差，「很像雍正」，資本門執行率通常只有5、6成，大不了7成，以前瞻計劃為例，2年要達成，不太可能，尤其若不能革除貪污，國家整個就亂掉了。

黃光芹指出，對於郭台銘問，為何不思考與自己搭檔，柯文哲回說希望把台北市長做好，花1任的時間，改變文化，若再1任，認真做事，剛好可以與高雄市長韓國瑜形成對照，凸顯不正當性，韓國瑜就完了，「大家不了解我，我是急診室醫生，看過太多生死，感覺人生無常，沒太大保障，多說無益。」郭台銘聽完後，仍要柯文哲考慮搭檔，否則選票難以轉移。

黃光芹提到，郭台銘陷入思考的關鍵在於，第一，郭台銘有没有參選的正當性，如何說服別人？第二，郭台銘不樂見因為自己參選，讓蔡英文得利，此外，也有人跟他分析，韓國瑜有鋼鐵韓粉，若出來選，韓國瑜反而當選，因此，還沒有定見。第三，郭台銘也知道，若三腳督，或許也有三分之一的贏面，他正嚴肅思考。

黃光芹進一步提及，關於第三點，柯文哲表達看法，若只有韓國瑜、蔡英文兩個選擇，蔡英文要好一點，固然有人討厭蔡英文，「但草包更慘！」郭台銘也有相同感觸，提到韓國瑜後面的蔡英文，在國台辦時的態度，他親眼所見，覺得十分震撼，「郭、柯很快會有進一步公開的表示，只是郭，目前仍沈浸在，不選者最大的滋味當中。」