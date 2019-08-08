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快訊／王金平勸韓國瑜「精誠所至」　劉宥彤：郭台銘真心換了不少閉門羹

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記者楊蕓、羅婉庭／台北報導

前立法院長王金平8日建議高雄市長韓國瑜「精誠所至、金石為開」，繼續聯絡鴻海集團創辦人郭台銘。對此，郭台銘核心幕僚劉宥彤8日受訪時表示，王金平說法好像有點反過來，「郭董一心為國，在他人生最後階段提出想為國服務的想法，初選過程中比較天真，對韓市長精誠所至，但也用真心換了不少閉門羹。」

王金平8日被問到，韓國瑜至今仍聯絡不上郭台銘，對韓國瑜有何建議？王金平表示，古語有云，「精誠所至，金石為開」，所以他應該盡力努力嘛！用最誠摯的心能夠去進行聯繫，去進行一個彼此的一個來往比較重要。

郭台銘核心幕僚劉宥彤8日受訪時表示，過去3個月「金石沒開」的應該是郭台銘對韓國瑜，「大家沒表態的時候，對於國民黨政治人物應該有什麼樣的分際，當時香港問題沒那麼嚴重時，郭董曾私下規勸中聯辦代表的意義」此外，初選過程中，郭台銘希望朝向三贏，說了很多對兄弟想說的話，「他才是過去幾個月『精誠所至』，可惜最後『金石沒開』的人。」

媒體追問，所以郭台銘算是「真心換絕情」嗎？劉宥彤說，也不能這樣講，但王金平說法好像有點反過來，「郭董一心為國，在他人生最後階段提出想為國服務的想法，初選過程中比較天真，對他精誠所至，但也用真心換了不少閉門羹。」

劉宥彤接著說，有關韓國瑜提出高雄「愛情摩天輪」政見，我們曾聯絡倫敦之眼設計師和設計團隊，此外，郭台銘3月去高雄採購農產品，也邀請韓國瑜出席我們在高雄的新廠動土典禮，「當時韓國瑜說找時間再約，因此比較吃閉門羹的應該是郭董。」 

▲▼永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤接受採訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤。（圖／記者徐斌慎攝）

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關鍵字：郭台銘,韓國瑜,王金平,劉宥彤

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