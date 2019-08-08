快訊／中和60歲婦人遭倒塌衣櫃重壓無生命徵象　送醫搶救中！

記者羅婉庭／新北報導

根據中央氣象局地震測報中心最新資訊，在剛剛清晨5時28分發生芮氏規模6.0地震，震央在台灣東部海域，深度22公里，全台有感搖晃。新北消防局通報上午八點新北市中和區新生街186巷5弄15號，1女(約60歲)被發現在臥房遭倒塌衣櫃壓倒，無生命徵象送雙和醫院，疑似地震引起。

新北市消防局在接近八點時通報，在中和區新生街發現一名60歲女性遭到倒塌的衣櫃壓住，送醫前沒有生命跡象，消防局派遣轄區救護車前往救援，出動2車5人，由報案人將患者頭上衣架及衣物移除並線上指導CPR，該名女性嘴角瘀青，不排除為外科OHCA。

交通局通報板橋新埔，樹林保安2等處立體塔均有部分車塔因地震故障停止運作，2處廠商目前排除中。另外，交控中心通報目前因地震新北中和的中山路3段民享街、中山路3段民治街及新北林口的文化路一段及仁愛路口、文化一路及麗園一街停電，這四處路口已通知分局各前往2名員警在現場指揮疏導，同時台電派員前往搶修中。

侯友宜表示，他在6:00抵達災害應變中心，了解地震是否在新北市造成災情，而市府在第一時間已經全體動員，新北各地若有相關災情回報，新聞局也將在侯友宜臉書不斷更新，讓市民能即時最新資訊。

新北市長侯友宜除了趕往應變中心坐鎮外，也透過臉書提醒市民，新北市無重大災情傳出，初步災情電梯受困一件，電桿火災兩件。

【地震】消防署最新資訊

05:28宜蘭縣政府南偏東方36.5 公里，深22.5公里處地震 一、芮氏規模：6.0 二、深 度：22.5公里 三、最大震度： 6 級:宜蘭縣、5 級:宜蘭市、4級:花蓮縣、新北市、臺北市 、新竹縣、臺中市地區、3 級:南投縣、基隆市、苗栗縣、新竹市級、彰化縣 、雲林縣 四、05:32初步接獲地震簡訊通知，立即查詢相關災情 (一)05:49臺北市萬華區(萬大路、莒光路、興寧街等一帶)687戶，新北市林口642戶停電 (二) 05:49臺中消防局回報，臺中市南區高苑路及南平路口地面隆起大小約3平方公尺，造成瓦斯漏氣，目前相關單位處理中， (三)05:49國搜中心下令空勤總隊直升機花蓮機場起飛，針對花蓮及宜蘭縣執行地震災情空勘 (四)06:00宜蘭縣壯圍鄉縣民大道1段535巷66弄一帶770戶停電。