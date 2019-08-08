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黃光芹爆郭台銘想搭檔　但柯文哲想做滿市長才能對照韓國瑜

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▲▼▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、李毓康攝）

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

有周刊報導，鴻海創辦人郭台銘早與台北市長柯文哲會面，雙方談妥參選條件「郭台銘贏韓國瑜5%郭就參選」。柯文哲回應「三分真七分假」，而郭台銘核心幕僚劉宥彤則說，郭台銘否認報導內容。對此，資深媒體人黃光芹8日在臉書還原郭柯會內幕，她表示，郭台銘問柯文哲為何不與自己搭檔，柯文哲回說「若再1任，認真做事，剛好可以與高雄市長韓國瑜形成對照」。隨後，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤受訪時表示，大家對郭柯會幻想蠻多的。

黃光芹透露，郭台銘7月31日回國，並不知道柯文哲組黨之事，於是約柯文哲隔天見面，想了解對方的想法，當時柯文哲提到「台灣被小英搞慘了，但若因此換草包當總統，他不敢想象」，因此，支持郭台銘選總統，不會談什麼條件交換，只希望未來政府不會貪污，柯文哲當了快5年市長，覺得政府效能很差，「很像雍正」，資本門執行率通常只有5、6成，大不了7成，以前瞻計劃為例，2年要達成，不太可能，尤其若不能革除貪污，國家整個就亂掉了。

黃光芹指出，對於郭台銘問，為何不思考與自己搭檔，柯文哲回說希望把台北市長做好，花1任的時間，改變文化，若再1任，認真做事，剛好可以與高雄市長韓國瑜形成對照，凸顯不正當性，韓國瑜就完了，「大家不了解我，我是急診室醫生，看過太多生死，感覺人生無常，沒太大保障，多說無益。」郭台銘聽完後，仍要柯文哲考慮搭檔，否則選票難以轉移。

▲▼郭台銘宜蘭行程，頭城慶元宮。（圖／記者黃國霖攝）

▲郭台銘。（資料照／記者黃國霖攝）

黃光芹表示，郭台銘尚未做參選的最終決定，但郭台銘、柯文哲合作的大方向確定，幕僚已先期展開民調作業，郭台銘想確認，柯文哲有無參選總統意願？也想知道為何柯文哲要支持他選總統？同時，郭台銘担心，若決定參選總統，柯文哲若不與他搭檔，柯文哲的選票是否會轉給他？

黃光芹指出，兩人除了8月1日見面、8月2日通電，還有其他會面，但現今尚不能透露，郭仍在觀察韓、蔡對決，或三咖督選票浮動的狀態，以及仍在觀察柯的政治佈局。

針對黃光芹臉書爆料內容，劉宥彤8日受訪時表示，大家對郭柯會幻想蠻多的，黃光芹臉書所指很多論述在各政論節目都講過，綜合不同論述以後可拼湊出一些角度觀察現在的趨勢，但她尊重黃光芹說法。

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關鍵字：黃光芹,郭台銘,柯文哲,韓國瑜,2020大選

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