幕後／蘇貞昌28分震醒...幕僚36分接到電話　一句話讓政院、部會全跳起來

▲蘇貞昌坐鎮中央災害應變中心。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

七夕情人節剛過的8日清晨，迎接的應當是歡樂的父親節，但強颱利奇馬襲來、6.0強震卻在凌晨5點28分震醒全台。行政院長蘇貞昌在36分，用他一慣的「死腔」打給幕僚，「喂！我要去防災應變中心」，那是超清醒且鎮定的聲音，一句話讓政院到各部會全部動起來了。

蘇貞昌幕僚說，大清晨的剛被地震震醒，28分發生的地震，36分就接到老闆電話，用的是超清醒的大嗓門，「喂！我要去防災應變中心，給你知道一下。」

他說，那是一如以往的蘇貞昌，面對工作絕對盡心盡力，這次強震又遇到颱風，當然是只有更拚直衝第一線。

素有「酷吏」之稱的蘇貞昌，面對工作超嚴謹，儼然是個十足的工作狂；不過，幕僚們私下都笑說，院長雖然嚴格，但絕對嚴以律己，讓人服氣。

蘇貞昌在清晨震後不到10分鐘的這一通給幕僚的電話，鎮定中帶著威嚴，幕僚們全跳起來了，部會也在短時間內動了起來。幕僚說，這次面對強震，蘇貞昌再次展現衝衝衝的性格，一早先從家裡直奔應變中心，同一時間從院長室、秘書室到各部會快速串聯，全都動起來了，接著他再趕回政院召開院會，面對國政，他不敢馬虎。

事實上，不到早上6點半，包含蘇貞昌及內政部長徐國勇，以及各單位首長、救災同仁早已坐鎮中央災害應變中心；換言之，整個團隊在不到1個小時內，已經掌握好各地資訊，也進入備戰狀態。

幕僚透露，蘇內閣講求透過通訊軟體向國人宣傳政策，每天早上都會發布的政績宣導，這次因應強震轉換備戰模式，拿掉原訂的排程內容，預留下空間給防災訊息做準備，從院長到幕僚團隊，繃緊神經面對可能的災情。

蘇貞昌當然也看到中央災害應變中心的同仁徹夜留守，一大早就到位、運作良好。他表示肯定跟感謝，也重申務必讓防災做到最好，災害減到最小，「讓我們國家能夠挺過各種情況的災害，讓民眾安居樂業。」

民進黨立委、蘇貞昌女兒蘇巧慧透露，自己一早被驚醒馬上關心選區狀況，轉頭一看電視是熟悉的父親身影，「這就是我從小認識的父親，行政首長就是在有重大事件的時候要扛起責任」。一個小時後，蘇巧慧收到父親在家人群組的訊息，提到已經完成災防中心工作，謝天謝地沒有重大災情，她感慨地說，「他一向就是很認真負責，在他的工作崗位上守護大家，希望天佑台灣」。