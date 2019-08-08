幕後／蔡英文被搖醒...首創緊急程序啟動　震後2分鐘國安會提報、戒備直升機升空

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

在強颱利奇馬襲來這天，8日清晨5點28分發生6.0強震。總統蔡英文在28分被搖醒，即刻啟動她任內首建立的「緊急事件應變程序」；震後2分鐘，國安會就向總統告報國軍、警消單位就位的整備狀況，接著在20分鐘內，國安會進行第二次彙整各地報告，此時各地戒備直升機都已升空勘查各地狀況。

清晨的強震搖醒全台，蔡英文跟整個行政團隊也被搖醒。據了解，由於地震有感，團隊即刻啟動蔡英文任內、也是歷任總統首創的「緊急事件應變程序」，這是在花蓮強震後所建立的新一套應變機制。

據了解，國安會於震後的2分鐘內，於5點30分火速彙整了最新地震訊息，並向蔡英文報告國軍、警消等單位的災防整備情形。

接著20分鐘後，在5點50分時，蔡英文聽取國安會彙整的第二次報告，了解各地受影響的狀況，確定沒有重大災情發生，暫時排除府內團隊衝「狀況室」的必要；而在此同時，各單位直升機、空勤都已升空，繼續掌握各地災情可能。

總統幕僚說，蔡英文第一時間就提醒團隊，由於颱風將近，又碰上強震，複合性的災害威脅，必須要請國軍協助各地方政府的防救災準備工作。

另一方面，為了給國人正確的第一手訊息，蔡英文的新聞與社群團隊也都同步動起來，在5點55分、6點24分時，分別於Facebook、Line群組發布地震相關訊息，請國民注意相關防災資訊發佈。

在行政團隊方面，行政院長蘇貞昌也是在5點28分被搖醒，在36分時就撥了電話給幕僚，告知他要前往災害應變中心，同一時間從院長室、秘書室到各部會快速串聯，全都動起來。

蘇貞昌、內政部長徐國勇，以及各單位首長、救災同仁，在早上不到6點半，早已坐鎮中央災害應變中心；換言之，整個團隊在不到1個小時內，已經掌握好各地資訊，也進入備戰狀態。

在7點20分時，蘇貞昌於災害應變中心防災會報後向總統報告稍早地震情形與後續颱風防災準備，除了戒備直昇機升空觀測、全國各地交通、軌道運輸安全等檢視與確保狀況以及防救災單位針對颱風來襲的相關整備。

▼颱風接近，總統蔡英文叮嚀國人遵守「3不5要」原則。（圖／記者陶本和攝）

