莫拉克風災滿10年　蔡英文公布：3項提升台灣防災設計方案

▲總統蔡英文公布三項提升台灣防災的設計方案。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

面對強颱「利奇馬」、清晨又發生6.0強震，總統蔡英文8日在臉書上發文，向國人報告，政府接下來三個提升台灣防災的設計方案。

蔡英文表示，早上發生震央在宜蘭規模6.0的地震，國安會第一時間向她通報，並報告國軍、警消的災防整備情形，以及各地受影響的狀況，她也立即請國軍全力協助地方政府後續的防救災工作。

蔡英文說，正好是莫拉克風災滿10年的日子，10年來硬體的重建都已陸續完成，她感謝所有付出的朋友；同時也向國人報告，政府朝三個提升台灣的防災設計方向。

首先，蔡英文指出，即時掌握防災資訊：福衛七號將提供更精準的觀測資料；其次，強化防災基礎建設：利用前瞻基礎建設經費來改善排水系統；最後是防救災工作接軌國際：和國際夥伴共同演練、互相派訓，接軌國際人道援助及災害防救（HADR）標準。

至於面對當前強颱利奇馬的侵襲，蔡英文說，早上已經發布陸上颱風警報，已經調度機具、整備國軍，做好了防災準備，也會跟地方政府保持聯絡，隨時支援。

蔡英文說，防災是國力的綜合展現，因應極端氣候的挑戰，要有防災的意識，一切小心警戒、即時應變，才能守護心愛的家園。