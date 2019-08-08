被點名「小英副手」 陳其邁：只有貞邁配 會做事是對總統最好加分

▲陳其邁。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁8日到高雄出席「希望、未來-莫拉克風災紀念館」開幕儀式。提到自己被點名擔任總統蔡英文的副手，他回應，「對我來講只有貞邁配，把行政工作做好，對蔡英文總統來講，就是最好的加分。」

針對「英邁配」可能性，陳其邁說，「對我來講只有『貞邁配』，我是行政院的副院長，協助蘇院長落實行政工作，讓人民有感，是最重要的事情，選舉其實除了總統候選人之外，更重要的是能夠選一個會做事的團隊，我們把行政工作做好，對蔡英文總統來講，就是最好的加分。」

另外，莫拉克風災重建十週年紀念，陳其邁下午要前往甲仙，國民黨方面則預計前往小林村。陳其邁表示，自己不會有雙頭馬車的解讀，「我自己而言，過去莫拉克風災當時，我沒有一官半職、任何的公職，我還是投入救災，心之所在就是故鄉，能夠很多人一起關心高雄，當然是很好的一件事情，不必再做過多的政治性解讀，我覺得這樣可能不太好。」

面對颱風還沒來，高雄農損已經達到1.7億，對於颱風中央會如何因應，陳其邁指出，農損的部分，自己親自下來看過好幾次，不論是農損災害的公告或相關救助辦法都已經公布，希望地方政府加速查核農損狀況，中央會全力配合，解決農民的困難。

針對中國大陸打壓金馬獎一事，陳其邁感嘆，「我想中國大陸政府應該瞭解北風與太陽的故事，這種片面、粗魯、武斷的方式，用政治干預文化跟兩岸之間的交流，只會讓台灣人民反感，也會讓兩岸人民越來越遠。」