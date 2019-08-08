強震+強颱來襲！防災品熱搜翻倍漲　防災頭套詢問高

▲網購業者開設防颱與防災專區，把各種防災必備品集結在一起，讓民眾可以快速做好萬全準備。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今（8/8）清晨地牛翻身，台灣東部海域、宜蘭縣蘇澳鎮一早連2震，其中最大一起發生在5時28分芮氏規模6，許多民眾在睡夢中被驚嚇搖醒，再加上利奇馬轉強颱逼近，網購業者觀察到防颱、防災品搜尋量瞬間倍增，其中「防災頭套」詢問度提高，照明設備需求現買氣。

針對防颱，東森購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、松果購物、生活市集等電商平台，都搶在第一時間開設防颱與防災專區，包括即食品、泡麵、輕量防水地震包、防災頭套/手套、急救包、救生毯、口糧、水等物品皆一應俱全，讓民眾可以在家做好萬全準備。

東森購物表示，防颱專區熱銷商品中，泡麵類跟礦泉水最搶手，像是台鹽 海洋鹼性離子水/礦泉水850ml x20瓶，8日上午短短3小時已賣了近20箱，是平常日的3倍；泡麵部分，台酒、統一的碗麵主打箱購與快速到貨，成為最熱銷品牌；泰山八寶粥則是因應中元節做促銷折扣價，近兩天銷量賣得比前幾天好，成長近4成。

▲民眾必囤颱風即食美食Top 1「Mos摩斯漢堡日式辣味咖哩調理包 」。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

為了讓消費者免出門就能一次買齊防颱商品，Yahoo奇摩電商則是將備貨量增加4成，另發現今年覆熱即食品異軍突起成防颱必囤美食，近一周銷量飆升1.2倍，進一步盤點民眾必囤颱風即食美食Top5，冠軍由Mos摩斯漢堡日式辣味咖哩調理包奪下，其次依序為花蓮家咖哩南洋咖哩板腱牛肉調理包、味王咖哩牛肉調理包、台北士東市場高麗菜豬肉水餃、艾其肯人蔘糯米雞湯。

Yahoo奇摩購物中心品類經理羅雲湘提到，每次颱風來襲菜價飆漲，且常很快被搶購一空，而近年覆熱即食品在包裝、製作技術上的精進，美味與保鮮程度大幅提升，讓覆熱即食品成為颱風天的新熱門選擇。此外也觀察到，颱風來襲前，平台流量高峰為中午12～13點及晚上10～11點，推測消費者把握上班午休時間及孩子睡後進行防颱囤貨大採購。

▲地震後，「防災頭套」在網購出現高詢問度。（圖／松果購物提供）

除了備戰防強颱，8日清晨強震也讓防災品熱搜有變動。松果購物觀察，「手電筒」、「電池」、「緊急照明」等照明設備需求近一周銷量成長約1.5成，強震效應帶動「防災頭套」出現詢問度，不僅可保護頭部受到墜落物直接性的重擊，內附求救用音笛口哨，萬一受困時亦可呼救增加救援機會，今早起陸續出現搜尋量。

松果購物根據過去數據指出，每當發生規模發生6以上的強震，往後一個月內，防災相關商品都會持續出現買氣，建議消費者針對防災需求須提前備妥急難包、照明、乾糧等備品外，亦可加裝「一氧化碳警報器」，以防無形殺手危害到安全，另外許多人家中有長輩孩童，緊急災害來時可能因為驚嚇導致突發狀況，可使用「遠距離緊急求救鈴」，幫助不同樓層或是房間的子女家長可透過聲音和LED燈，分辨出不同的幫助呼叫，能達到更快捷的救援幫助。