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搭公車「坐博愛座」遭大媽賞巴掌！女孩「一舉動」風向轉了…網狂轟：活該

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▲▼長髮女孩坐公車伯愛坐，大媽竟動手賞巴掌。（圖／翻攝自微博）

▲長髮女孩坐公車博愛坐，大媽竟動手賞巴掌，一旁乘客看不過也跳出來幫忙說話。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

福建省泉州市一名女孩近日搭乘當地的公車時，因為坐在博愛座上，竟然就被一名大媽無禮地賞巴掌。公車上的監視錄影器顯示，女孩雖然被打了卻仍讓座給大媽，隨後便不斷與對方爭執理論。據悉，駕駛目睹一切後立刻替女孩報警討公道，不過女孩最終卻說不再追究，並且要撤銷報警，讓網友看完氣炸直呼「縱容這種人犯罪，那就活該妳被打。」

▲▼長髮女孩坐公車伯愛坐，大媽竟動手賞巴掌。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，穿著桃紅色上衣的大媽4日搭乘K1路公車，當她看見有個年輕女孩坐在博愛座上，就直接走到對方旁邊說，「看到我怎麼不讓座？」女孩聽到後愣了一下，只好立刻放下手機，並且緩緩從位置上起來，但是大媽卻在此刻突然伸手打了女孩一巴掌，讓周遭乘客和駕駛都十分傻眼。

影像顯示，讓位的女孩起身後對著坐著的大媽不斷質問「妳憑什麼打人？」隨後就是一番爭執。駕駛透露，大媽很可能是覺得女孩讓座的速度太慢，加上對方態度不夠甘願，才會動手施暴，不過因為是大媽先動手鬧事的，所以他便立刻報警請求協助。不少人原以為，惡劣大媽終於能夠受到懲處，沒想到女孩在6日的時候突然撤銷報警，還說不想再追究此事，讓這場公車上的鬧劇不了了之的落幕了。

▼囂張大媽。（圖／翻攝自微博）

▲▼長髮女孩坐公車伯愛坐，大媽竟動手賞巴掌。（圖／翻攝自微博）

網友氣炸留言說，「以德報怨，何以報德？」、「這女孩活該了，你以為自己善良嘛？」、「為什麼要這麼懦弱啊？應該據理力爭啊」、「縱容老人家也是犯罪」、「應該賞一巴掌回去的，不能白白受辱」、「會不會他們私下調解了？」、「這種老人家也只敢對小女生動手」、「倚老賣老的人多好多」。

▼女孩遭摑掌畫面。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字：博愛座,巴掌,摑掌,大媽,公車

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