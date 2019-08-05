我學開車你付費！台東招募公車駕駛　3家客運公司成功媒合6位

▲立法委員劉櫂豪向公路總局爭取「大客車擴大徵才就業安薪方案」加開花東場次。（圖／台東監理站提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

公路總局4日假台東火車站辦理「大客車擴大徵才就業安薪方案」聯合招募活動，現場集結台東地區3家客運公司，現場近20位民眾洽詢媒合，截至活動結束成功媒合6位投入駕駛員工作，活動現場吸引近300名鄉親參與。

交通部公路總局自108年6月12日發布「大客車擴大徵才就業安薪方案」後，相繼在北中南地區辦理擴大徵才聯合招募活動。立法委員劉櫂豪向公路總局爭取加開花東場次。4日台東地區大客車駕駛招募活動揭開序幕，劉櫂豪、交通部公路總局林福山主任秘書、中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會欒華忠秘書及台東縣公共汽車客運商業同業公會王欽鈴理事長皆蒞臨現場關心。

▲台東場招募活動有3家客運公司爭取，成功媒合6名。

為鼓勵民眾投入營業大客車駕駛員工作，交通部公路總局實施「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，除提供就職滿3個月者，補助其駕駛訓練費用（小客車逕升大客車者最高1萬4200元、大貨車升大客車者最高1萬元）、訓練期間生活津貼（相當於基本工資每月2萬3100元）；另為鼓勵駕駛員穩定就業，任職滿6個月，再加碼發給3萬元獎勵金。期望藉由「攬才、育才、留才」的方式，歡迎有志投入駕駛員工作的民眾踴躍參與！

高雄區監理所所長梁郭國表示，補助方案將持續到明年11月止，雖然轄區高雄及台東地區招募場次都已辦理完畢，有意轉職的民眾依舊能自行向全國各客運公司洽詢求職，並歡迎各界民眾加入公車駕駛員行列。