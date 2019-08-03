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高雄搭公車「謝謝比大聲」超震撼！他好奇：會跟司機道謝嗎　桃園人秒QQ

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▲▼司機,公車。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO問，搭公車的時候，會不會跟司機道謝。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人出門會搭公車，一名網友日前發文閒聊，「大家上下公車會跟司機說謝謝嗎？」說他第一次在高雄搭公車時，完全被震撼到，因為幾乎每個乘客在下車時，都會很用力的謝謝司機。原PO之後回台北坐公車，忍不住失望，「還沒有遇過有禮貌的乘客」，最後則是問其他人，坐公車會不會當有禮貌的好寶寶。

這位網友日前在PTT的WomenTalk板上表示，他第一次在高雄搭公車時，完全被震撼到，「我的天啊！高雄人也太有禮貌了吧！」說上車的時候雖然沒注意，但下車的時候，大家都會很用力的謝謝司機，「尤其是學生，每個都在比大聲的。」

請繼續往下閱讀...

原PO說，之後他回台北坐公車的時候真的很失望，因為還沒遇過有禮貌的乘客，而且印象中，他高中的時候也不曾主動謝謝司機。事後，原PO回台北也會開始對公車司機道謝，「今天一手拉著行李，一手刷著嗶嗶，嘴裡喊著『司機謝謝』，一邊從後門下車」，沒想到司機廣播對他說「再見喔～」

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▲▼ 公車族,學生,公車（圖／記者張一中攝）

▲原PO日前回台北搭公車時，開始會像司機道謝。（示意圖／記者張一中攝）

司機的這一聲，讓原PO相當開心，「回台北喊這麼多次，終於有司機理我了，感動。」最後他也發問，「大家坐公車都會當有禮貌的好寶寶嗎？」

看到貼文後，其他人紛紛留言，「狂踩剎車那種的，我絕不會理他的」、「會，但有些實在是不想講，素質很差」、「看他開車對其他用路人的態度」、「會說謝謝！不過只有在前門下車時，我不好意思大聲喊」、「台北明明很多啊！還有跟司機互相說拜拜的。」

其中，不少桃園人忍不住幫自己QQ，「桃園的司機都好凶Qq」、「桃園的大怒神無誤」、「我桃園我會，但司機真的很兇，態度跟開車都兇」、「桃園人都會說謝謝，但從來沒收到回饋」、「桃園是只要能上路的都很兇」、「桃園不過多問個幾句就被兇是在兇屁。」

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關鍵字：公車,司機

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