大媽扮蘿莉！　「喬碧蘿殿下」換平台　直播2小時又被封

▲大陸直播主喬碧蘿殿下直播時不慎露出真實面貌。（圖／翻攝自微博）

記者曾俊豪／北京報導

大陸直播主「喬碧蘿殿下」以甜美聲音、豐滿身材為賣點，即使沒有露臉，依舊人氣相當高，但日前與人聯合開直播時，意外曝光58歲大媽的真面目，引起軒然大波。事後，「喬碧蘿殿下」被鬥魚直播封號，但她又轉戰B站（bilibili），人氣一度破百萬，沒想到才直播兩小時，帳號又被封了。

綜合陸媒報導，喬碧蘿殿下露臉事件後，人氣不減反增，雖然被鬥魚封殺，但仍有不少粉絲希望她復播。於是喬碧蘿殿下在8月4日宣告「重出江湖」，在B站上直播，不到一天時間就收穫近3萬粉絲，人氣還一度破百萬。

▲喬碧蘿殿下自拍影片證明顏質。（圖／翻攝自喬碧蘿殿下鬥魚）

不過，開播沒多久後，喬碧蘿殿下的直播間又被封，B站官方隨後發佈聲明，表示主播「i蘿殿の青銅姐姐誒」的直播間存在利用不正當手段刷虛假直播數據的行為，且直播間身份認證與實際主播不符，根據相關條例規定，對該直播間予以永久封停處理。

對於屢屢被禁，喬碧蘿殿下還在微博上連夜發了幾條消息，表示自己曾與19歲少年談戀愛，有些吃虧但也認了。此外，作為一個普通練習生，她深知自己就快要C位出道了，甚至有人出價300萬買「喬碧蘿殿下」的IP。

同時，喬碧蘿殿下也坦承，以遮臉方式的直播，全都是自己想的，原本是希望能帶給大家一個嶄新的「反差萌」主播形象，沒想到會變成這樣：「本來想的就是58歲和蘿莉音（娃娃音）是個反差嘛，你們喜歡的是那種樣子，這個人設就是很二次元。」

▲喬碧蘿殿下平常都遮臉直播，一個禮拜可賺進台幣數十萬元。（圖／翻攝自豆瓣小組）