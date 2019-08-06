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小妹妹坐博愛座被罵到噴淚　大媽瞎扯「日本人都會讓座」還嗆乘客：我在教育她

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▲博愛座（圖／記者季相儒攝）

▲小妹妹在博愛座上被罵哭。（圖／示意圖，無關本案／記者季相儒攝）

記者林昱萱／採訪報導

博愛座爭議一直是大家所討論的話題，但在車上把人罵哭，未免就有些不太妥當了吧！一名女網友表示，日前在捷運上看到一名小妹妹坐在博愛座上，結果卻被一名帶著小孩的大媽狂酸，就算小妹妹好好跟她溝通，但該名大媽卻依然故我地嘲諷，行徑相當誇張。

女網友表示，「那天在捷運上遇到博愛座正義魔人，有個小妹妹坐在博愛座上玩手機，結果就被一個帶著小朋友的媽媽狂酸，當時那個媽媽突然說：『那麼年輕，能站就站，博愛座是老人坐的....』、『現在的年輕人是怎樣？』、『沒禮貌』，邊說還邊用眼睛一直瞪著那個小妹妹。」

請繼續往下閱讀...

小妹妹在發現自己被大媽嘲諷時，仍相當有禮貌地說：「我真的沒有發現，如果你有需要，你可以跟我說」，但該名大媽卻更囂張地回應：「不是需不需要的問題，是你本來就不該坐！」、「那是給老人坐的」，連珠炮似的怒嗆，讓小妹妹情不自禁紅了眼眶，但當時沒有一個人開口幫她說話。

女網友表示，當時自己在旁邊聽的很生氣，一直在想該不該開口幫妹妹說話，本來也打算成為沉默的一員，但接下來的一幕，卻讓她再也無法裝作沒看到，「接著我看到妹妹站起來，低著頭眼眶也紅紅的，眼角還有一些眼淚，眼神相當受傷。」

▲▼ 憂鬱,傷心,哭泣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少人都有在博愛座上被罵哭的經驗。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

在看到妹妹無助的眼神後，女網友忍不住開口幫忙回擊，「博愛座是所有人都能做的，有需求你就要說，而不是這樣大聲修理人家」而她也告訴那名大媽，「博愛座是優先禮讓，並不是只有老人才能坐，如果有需要，你應該自己開口。」

這時，大媽卻也理直氣壯地說：「本來就是給老人坐的，我就是故意要講很大聲，這樣她才會記取教訓，我在教育她」而女網友淡淡回擊，「要教育的話，妹妹的爸媽自己會教育，而不是像妳這樣大聲修理人。」怎料，大媽聽後還開始碎念：「日本人都會讓座，台灣年輕人真的要好好教育」。

女網友對《ETtoday新聞雲》記者表示，「當時聽到這邊時，已經懶得再跟她吵了，連日本人都會讓座，這種鬼扯話都能說出來，大概就真的無法溝通吧！」而她也無奈表示，「雖然我開口時，妹妹已經準備要下車了，我也不知道她有沒有聽到我為她說話，但我總覺得，如果可以再早一點開口替她辯駁就好。」

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關鍵字：博愛座,教育

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