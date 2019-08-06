南韓軍方：北韓飛行物速度逾6.9馬赫　應為短程彈道導彈

▲北韓今（6日）晨試射不明飛行物，南韓軍方研判為短程彈道導彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

根據《韓聯射（YNA）》報導，南韓聯合參謀本部今（6日）表示，凌晨5點24分與36分都偵測到不明飛行物體，從北韓黃海南道發射，速度超過5.9馬赫，其他飛行參數也非常相似於7月25日的試射情形，因此研判應該是短程彈道導彈。據悉，這2枚飛行物從北韓西部升空，橫貫內陸以後墜入東海。

▲北韓近日頻頻試射飛行物。（圖／達志影像／美聯社）

南韓聯合參謀本部表示，北韓此次發射的物體飛行高度大約37000公尺，飛行距離450公里左右，最高速度更是超過6.9馬赫（Mach number）。情報部門仍在分析數據，不過初步判定應為短程彈道導彈。

據悉，以前北韓試射飛彈時，由於擔心波及無辜百姓，因此都從海岸發射，但是這一次卻選擇橫跨內陸，顯示對於飛彈性能非常有把握。

▲北韓2日在金正恩主導之下發射飛行物。（圖／朝鮮中央電視台）

南韓軍方指出，北韓2日也曾經試射最新型的大孔徑可控型火箭砲，飛行速度比火箭彈更快，因此研判這種武器非常近似於彈道導彈。

根據了解，北韓7月25日於咸鏡南道，7月31日於江原道以及8月2日於咸鏡南道都分別發射短程飛行器。南韓軍方判斷，上述飛行器都屬於新型的短程彈道導彈。