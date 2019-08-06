史稱珍珠外交！NHK專訪蔡英文「飲料喝珍奶」　網友笑：台日走向…嚼嚼嚼

記者林瑩真／編譯

總統蔡英文日前接受日本放送協會（NHK）專訪，談到香港的抗議活動，以及重申台灣絕不接受「一國兩制」。不過在這場嚴肅的談話中，日本網友卻發現，男主播有馬嘉男及蔡英文的飲料竟然是台灣名產珍珠奶茶。超強觀察力瞬間吸引上萬網友討論。

「女高中生可能會注意到，但99%的日本人不會發現，如此認真的會談中，飲料竟然是珍珠奶茶！」日本網友3日在推特PO文，分享這個有趣的小發現，短短3天就吸引3.3萬的讚及1.4萬的分享。

▲網友發現有馬嘉男的腳邊放著一瓶水。（圖／翻攝自推特ミスｯ夕一人生No.1ぽっぽぽ@PPPPPQB）

日本網友紛紛留言，「畢竟台灣是珍奶發源地，而且知道現在在日本很流行吧」、「珍珠好多好羨慕」、「一邊QQ的嚼著珍珠一邊認真的會談呢」、「難得都被請了，最後2人可以一邊嚼著一邊笑著就好了呢」、「會談的內容不太甜的感覺」、「好想看他們喝著的影片」，不過也有網友發現其實有馬嘉男的腳邊還放著一瓶水。

PO文隨後也被分享至臉書，台灣網友則笑說，「這是武力展示（誤）」、「小英：讓你們見識見識什麼才是道地的珍珠奶茶」、「 蔡總統：這個國家大計啊（嚼嚼嚼）未來台灣走向啊（嚼嚼）外交政策啊（用吸管找珍珠ing）」、「沒辦法，台灣是個缺水的國家，水龍頭打開流出來的都是珍珠奶茶（X」、「在台灣要表達對對方的尊重與友好的話必須要把珍奶喝光才行（嚼嚼」、「史稱珍珠外交」。

也有網友想到先前日本流行珍珠奶茶，研發許多「創意」料理，「小英：我覺得你們國人把珍珠放進拉麵裡是對雙方的侮辱（嚼嚼）」、「至少不是吃什麼珍珠奶茶滷肉飯，不然的話就要開戰了」。事實上，蔡英文也在Instagram上表示，接受NHK專訪時，特地請他們喝「台灣的珍奶」，並強調「順便提醒他們珍珠不要配豆腐！」笑翻許多網友。