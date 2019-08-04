反送中將軍澳遊行！示威者警署外「扔雞蛋＋塗鴉」　防暴警現身驅趕

▲反送中示威者今日於將軍澳展開遊行。（圖／翻攝自臉書社團「將軍澳」）

記者朱世凱／綜合報導

反修訂《逃犯條例》風波不斷延燒，香港民眾今（4）日下午再次發起「將軍澳遊行」，由港鐵寶琳站的寶翠公園展開活動。據悉，這次活動已獲警方發出不反對通知書，不過有激進的示威者在遊行途中，朝將軍澳警署外牆投擲雞蛋並塗鴉，警方立刻派出一批防暴警察驅散人群。

綜合港媒報導，遊行自下午2點半開始，申請人伍偉衡表示，遊行人數較預期多好多，路線會稍微調整，直接由寶翠公園沿寶琳北路出發，到達西貢政府合署後不會轉入培成路。他也提醒民眾注意安全，同時在沿途安排了約80名糾察人員維持秩序。

▼警察全副武裝戒備。（圖／翻攝自臉書社團「將軍澳」）

不過因為集會人數實在太多，導致寶豐路及部分寶琳北路行車道路被佔用。警方便呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道；另外，將軍澳區警署報案室目前已暫停服務。直到下午4點40分左右，有示威者向將軍澳警署丟擲雞蛋，一批防暴警察只好立刻出動驅散人群，隨後再返回警署。

警方表示，有示威者在寶琳站附近拆毀路邊鐵欄並設置路障堵塞道路，目前情況已經嚴重影響交通，也對緊急服務造成嚴重影響，「警告示威者盡快停止堵路等違法行為，示威者在表達自己訴求的同時也需尊重其他市民的權利，並呼籲市民避免前往該區及留意最新交通情況。」