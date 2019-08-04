「旺角再遊行」爆警民衝突！示威者丟燃燒彈、潑汽油　港警拘捕逾20人

▲香港尖沙咀、旺角及黃大仙多地發生警民衝突。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

反送中示威者3日展開「旺角再遊行」活動，主辦方在當天晚間6時宣布解散後，有不少示威者不願離開，當場和港警爆發衝突。據悉，有示威者向警方防線丟擲燃燒彈、潑汽油、燒紙板，員警只好投催淚彈驅趕人群。警察公共關係科高級警司余鎧均表示，此次遊行拘捕至少20人，他們涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器等。

余鎧均表示，激進示威者在下午開始便不斷製造事端、四處破壞、縱火、使用汽油彈等，嚴重危害在場人士及無辜市民的安全，「他們不斷提升武力，將矛頭直指警察設施及警務人員，刻意製造與警察衝突的場面，最終迫使警方以最低武力作出驅散行動。」

▼警方出動至少2000名警力戒備。（圖／達志影像／美聯社）

她也稱，警方拘捕最少20名示威者，他們涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器等，過去10多個小時，示威者的行為已影響到多間報案室的服務。港媒指出，昨晚大約11點時，黃大仙警署外有示威者塗鴉、拆除監視器，並且在巴士總站包圍警車，更有人在黃大仙紀律部隊宿舍外點鞭炮、丟雜物。

余鎧均最後說，示威者這次刻意將暴力行為延伸到東九龍各處，影響交通及市民安全，警隊有能力及信心將違法人士繩之於法。大陸官媒《新華社》則對此發社評，「所有試圖挑戰北京權威、破壞『一國兩制』原則底線的醜惡勢力，要擔負歷史的罪責，並最終被歷史審判。」

▼3日凌晨開始爆發警民衝突。（圖／路透社）