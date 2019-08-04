香港市民凌晨在海港城「重新升五星旗」　過路市民站直敬禮

▲香港市民自發升旗五星旗。（圖／翻攝自央視新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

香港示威者3日於旺角一帶發起遊行，有人更將尖沙咀天星碼頭的五星旗卸下並丟入海中。十幾名香港人4日凌晨來此地重新升起五星旗，升旗完畢後還在五星旗下唱中國國歌。有路過的香港市民見此景，停下腳步，其中一位路人還面向五星旗方向敬禮。

發起升旗活動的召集人陳淨心表示，「今天非常的氣憤，因為這幫暴徒將五星旗從旗桿上撤下扔到海中；香港是中國的一部分，香港人也是中國人。」

另外一位蒙上面部的年輕人表示，「我出生在香港，在香港長大，我想說，香港永遠是中國的一部分。」

據中通社報導，上百名香港市民4日上午9時前往尖沙咀天星碼頭升旗五星旗，並向五星旗敬禮。

香港示威者3日於旺角一帶發起遊行，部分示威者在經批准的遊行之後，沒有回應警方的警告，前往尖沙咀、紅磡等地進行集會，更有人在當天下午17時45分左右將海港城外的五星旗拆下扔入海中。

前香港特首梁振英當天在臉書發文，「我懸賞港幣100萬元（約新台幣400萬元），任何公眾人士向警方提供線索，緝捕今天在天星碼頭將國旗丟入海中的狂徒，一經法庭定罪，可得此賞格。」

▼有路過市民向五星旗方向敬禮。（圖／翻攝自央視新聞）