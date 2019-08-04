香港將軍澳、港島西遊行集會今登場！　警署外架好水馬陣防備

▲將軍澳遊行海報。（圖／翻攝自網路）

記者劉亭／綜合報導

香港各種集會、遊行輪流登場，3日晚間示威者在尖沙咀警署外投擲磚塊、點火。今（4）日有將軍澳大遊行及港島西集會，為了防止示威者衝擊，警方在將軍澳警署外佈署水馬陣，西區警署在上周也已設好水馬陣。

根據《星島日報》報導，將軍澳大遊行4日中午12時開始在寶翠公園硬地球場舉行集會，預計下午2時半出發遊行至香港單車館公園中央草坪，晚間6時再於終點舉行集會，活動至晚間8時為止。

將軍澳大遊行已獲發不反對通知書，主辦與警方協議，參加人數少於1000人時，將沿行人路、行人隧道及單車徑經毓雅里寶豐路、寶林北路、寶寧路、將軍澳政府綜合大樓、培成路及文曲里前往終點，否則路線將改為經寶康路、寶林北路、寶寧路、昭信路及環保大道去終點。

▲香港警方釋放催淚彈。（圖／路透社）

運輸署也公布，屆時區內有3條巴士路線及2條專線小巴路線停駛，以及19條巴士路線及19條專線小巴路線改道，並由中午12時起將區內11條單車道暫時封閉，直至人群散去。

港島西集會的部分，原希望舉辦遊行，由堅尼地城科士街臨時遊樂場出發，經西環遊行至中山紀念公園，但警方反對，只對集會發出不反對通知書。今日下午5時在卑路乍灣公園舉行集會，到晚間9時止。警方表示屆時也會於附近實施人群管理措施，並因應情況封閉附近道路。