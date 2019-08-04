香港示威者拆「五星旗扔海中」　胡錫進嗆：暴徒出來混總要還

▲旺角再遊行3日展開，有示威者將五星旗丟入海中。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

香港「旺角再遊行」3日下午舉行，有示威者將尖沙咀天星碼頭的五星旗卸下丟入海中。對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文認為「出來混總要還的」，香港一天天無政府主義化，第三世界化，並失去作為國際金融中心的基本條件，這座城市將逐漸爛掉。

胡錫進3日晚間10點31發文指出，香港示威者的行徑都已涉嫌嚴重犯罪，他相信這些人早晚會被繩之以法，就像香港電影《無間道》裡的一句話，「出來混總要還的」。

胡錫進提到，或者這群暴力示威者遭到沉重打擊，香港重建秩序；或者香港一天天無政府主義化，第三世界化，失去作為國際金融中心的基本條件，這座城市逐漸爛掉。不過，他認為香港廣大市民不會一直縱容暴徒毀掉家園，「所以我看好法律早晚會收拾這幫撒歡的狂妄之徒」。

胡錫進表示，香港既然高度自治，就有責任守護自己的家園，「需要能夠阻止年輕暴徒把好好路面的磚頭扒起來當武器投向警察」，若香港市民自己不肯動手阻止，那麼香港爛掉就是他們的集體宿命。

▲《環球時報》總編輯認為暴徒氣焰十分囂張。（圖／翻攝胡錫進微博截圖）



最後，他願意相信廣大香港市民「既沒有那麼傻，也沒有那麼慫，讓我們等待香港社會作為一個整體的覺醒。」

另一方面，前香港特首梁振英也在臉書發文，「我懸賞港幣100萬元（約新台幣400萬元），任何公眾人士向警方提供線索，緝捕今天在天星碼頭將國旗丟入海中的狂徒，一經法庭定罪，可得此賞格。」

▲胡錫進。（圖／CFP）