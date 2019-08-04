坐鎮韓國瑜台北競辦任發言人　超正主播何庭歡：明天正式上班！

▲主播何庭歡出任韓國瑜競選辦公室發言人。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

外型亮麗的台視主播何庭歡確認擔任國民黨總統候選人韓國瑜的發言人，她4日受訪表示，是透過友人牽線，七月下旬就已敲定，明天正式上班，將坐鎮位於國民黨部11樓的台北競選辦公室。

何庭歡坦言，她收到邀約時很驚訝，大約是在七月下旬，當時是與一位朋友約她聚餐，在聚餐時表示有某個競選陣營，想要她去幫忙當發言人。

該名友人特別強調團隊現在「求才若渴」，希望她能夠去幫忙，並給她幾天的時間思考。何庭歡表示，她第一次見到韓國瑜本人，也是在七月下旬，「我覺得他是個非常誠懇的人，誠懇的拜託我說能夠來幫忙，幫忙團隊一起打這場選戰」。

至於自稱「政治零經驗」的何庭歡為何答應接任發言人，她認為這次的機會相當難得，且她的個性是屬於愛冒險，決定接受這一次的挑戰，加上過去是主跑黨政的記者，或許可以用不一樣的角度看看這場規模很大的選戰。

至於未來的工作內容，她是負責選務方面的發言人，也將坐鎮台北的競選辦公室，韓國瑜未來會有什麼樣的理念想要跟大家說明或國政顧問團提出的新政策，都會透過她來對外說明，讓民眾清楚的了解，也讓韓國瑜在週一到週五專心顧好市政。

另外，何庭歡轉述該名牽線友人表示，韓國瑜團隊希望藉由她的清新特質，以及目前團隊給人的氛圍比較剛硬，認為她可以帶給團隊一些清新感以及女性的溫柔特質。

師大社會教育系畢業的何庭歡過去主跑黨政新聞，不僅擁有亮麗外型、清晰口條，更因敬業「跪地」採訪台北市長柯文哲一舉爆紅。

另外，前國民黨副秘書長、前立委林國正肩負重任擔起競選總部執行長一職；另設置兩位北辦副執行長，將由立委許淑華及前立委孫大千兩人出任；至於韓總部與黨中央的聯繫窗口，將由挺吳派中常委姚江臨擔綱。