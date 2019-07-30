快訊／韓國瑜國政顧問團成軍！總召張善政起手式： 不再提九二共識

記者羅婉庭／台北報導

前行政院長張善政同意擔任國民黨總統候選人韓國瑜的國政顧問團總召。對此，張善政30日受訪表示，顧問團擬定選舉政見層面包括國防、外交、經濟、兩岸、教育，第一步就是新的兩岸政策。

張善政說，顧問團人手則會從自己準備選總統時的智庫中挑選，副總召則是韓國瑜點名的前行政院副院長杜紫軍，杜紫軍先前也是張善政準備選總統時的競選團隊總幹事，目前國政顧問團籌備已達7、8成。

張善政表示，身為顧問團總召，他的第一步就是提出新的兩岸論述「憲法一中，台灣優先」，捨棄過去九二共識的論述，這他是首要任務，會跟韓國瑜努力溝通。

張善政說明，國民黨全代會還在講九二共識，但對岸已經不接受「一中各表」了，而「九二共識」也已經被污名化，他希望韓國瑜採納他提出的兩岸政策，就是不再提九二共識，而是「憲法一中，台灣優先」。

他說，對岸現在只想要「一中」，不要「各表」，但是中華民國的憲法裡也有「一中」，為何不用？但原則就是「台灣優先」，因此「憲法一中，台灣優先」這八個字比較中立，希望能被採用。

張善政強調，九二共識給人民的印象已經幾乎跟一國兩制相同，是刻板的國民黨印象，若韓國瑜想給人「不一樣的國民黨」，「九二共識」這四個字就要告一段落，國民黨也可能要重新思考兩岸論述。

▲韓國瑜經國民黨全代會正式提名為候選人。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜經國民黨全代會正式提名後藍袍加身上2020戰場，副總統人選及競選團隊名單備受關注，其中張善政擔任副手呼聲高。對此，張善政表示，擔任國政顧問團總召職位跟未來的任何完全不相干，他也開宗明義告訴韓國瑜，要海闊天空的去找出最適合的人。

對於被議員稱為「韓國瑜最適合的副手人選」，張善政表示，這個消息純粹高雄市議員陳美雅的個人意見，他只同意擔任國政顧問團總召的職位，比起國政顧問團，將來的選舉總幹事人選才是更重要的。

▲《POP搶先爆》專訪前行政院長張善政。（圖／記者呂佳賢攝）