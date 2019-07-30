　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜秀刀要蘇貞昌逮捕？侯友宜：如果是家裡切水果沒有違法

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲侯友宜30日受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜30日受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對行政院長蘇貞昌跟國民黨總統候選人韓國瑜在槍砲彈藥刀械管制條例上開打口水戰，警政背景深厚的新北市長侯友宜30日下午表示，是否送辦要看犯罪動機，若沒有犯罪動機不能辦。

韓國瑜日前說「蔡英文手上有的是洋槍洋砲，我只有一把小水果刀」，面對2020年總統大選，蔡英文擁有國家行政資源，他比喻自己只是一把小水果刀，對抗民進黨政府的洋槍大砲。

對此，蘇貞昌29日表示，韓國瑜如果帶著刀子就違反槍砲刀械管制條例，一定會依法究辦，而蘇貞昌的此番言論也被韓國瑜在高雄市政會議中反酸沒幽默感，甚至30日出席市政會議時拿出水果刀，在媒體面前切著各式各樣的水果，表示「就請蘇院長來逮捕我吧，我覺得像我們這種比喻，我們蘇貞昌院長實在連基本的幽默感都沒有」。

對於這段隔空對嗆竟引發「拿水果刀是否違反槍砲管制條例」的討論，侯友宜表示，他是這方面的專家，以前都在抓人拿刀拿槍的，都用違反槍砲彈藥刀械管制條例送法院，但如果要辦一個人，要犯案的時間、地點跟犯罪動機，如果是在家裡拿刀要切水果，完全沒有違法，所以說用違反槍砲彈藥是要看他的犯罪動機，所以這不能一概而論。

另一方面，國民黨草協聯盟發起人李正皓也在臉書貼出蔡英文、蘇巧慧拿刀的照片，他諷刺表示若韓國瑜有水果刀就要依違反「槍砲刀械管制條例」究辦，請蘇貞昌先究辦蔡英文、蘇巧慧，他直指蘇貞昌，少打嘴炮多做正事，不然與跳梁小丑什麼差別？跟韓國瑜比媒體效果，簡直是小學生等級。

ET快訊
LINE電腦版打「1+1=」驚人結果曝光！對話框秒變ＯＯＯ　
4歲男童「捲車底」拖行200公尺血濺染地　媽目擊崩潰：是我孩

關鍵字：水果刀,槍砲彈藥刀械管制條例,韓國瑜,蘇貞昌,侯友宜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／韓國瑜國政顧問團成軍！總召張善政起手式：不再提九二共識

快訊／同意擔任國政顧問總召　張善政：讓韓國瑜自己去找最適合副手

郭粉被韓粉打取消台北場連署　劉宥彤：請理性！連署非官方動作

郭粉被韓粉打取消台北場連署　劉宥彤：請理性！連署非官方動作

快訊／中評委趙守博開砲要韓國瑜戒酒：別忘去年靠「坑洞」當選

郭台銘恐分裂國民黨　中評委要吳敦義弭平：「這些人」納輔選系統

中評會／吳敦義：蔡英文還在享受ECFA利益　勸她不要太兇太狠

全代會獨缺郭台銘、吳敦義憂二度分裂　韓國瑜披藍袍上2020戰場

全代會／不再吃貴族桌菜！黨主席也吃百元有找雞腿、排骨便當

全代會／國民黨刪總統兼任黨魁條款　吳敦義位子保住了！

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

菸嗓女孩飆《我最親愛的》給過世爺爺　唱到哽咽好心疼QQ

正義老虎軍團8月3日辦連署：台灣需要大破大立的郭台銘當總統

華航3傻胡亂指控挨告　董座謝世謙出面寫道歉信

化學所氣爆意外2人灼傷送醫　中科院：無生命危險

缺席全代會遭批不知輕重　侯友宜：顧好民心才有資格談支持誰

國民黨主席列不分區立委第一？陳杰籲吳敦義勿自肥：會讓人家笑啦

韓國瑜秀刀要蘇貞昌逮捕？侯友宜：如果是家裡切水果沒有違法

爆韓國瑜想徵召被韓粉譙翻！　杜紫宸要告了「每人求償20萬」

臺史博展太陽花學運超夯「淇淇太陽餅」　網笑：為何沒有香蕉？

「這四年與民進黨關係必然惡化」　吳崢：時力面臨小綠陰影

郭柯配敏感時刻　劉宥彤悄赴北市府開會：沒跟柯文哲聊到天

政大打造國際級邀請賽　雄鷹盃4國籃球勁旅交鋒

【看電影長知識】左撇子／《超人特攻隊2》就是這部短片的延長版

昔日玉女歌手曾爆婚變　再次露面現在長這樣！

混凝土車國1水上段翻覆　吊車救援也跟著倒...車流回堵7公里

金馬56主視覺海報曝光　「尋找黑馬」藏細節

31屆奇美藝術獎頒獎　李足新老師獲頒特別貢獻獎

F-35殺手來了！俄羅斯宣布量產SU-57隱形戰機

電腦藏口愛片妻截圖控老公偷吃　她落敗關鍵：只拍到前小三嘴臉

U12世界盃／打了30人次　中華首局豪取27比0領先斐濟

重登最有價值上市公司　科技巨頭們能從微軟的經驗中學到什麼？

政治熱門新聞

王瑞德：韓粉出庭求饒道歉5次　..

國安私菸風暴　華航美魔女照片曝..

私菸案陳菊「毫髮無傷」　黃國昌..

初選曾答應幫「癌症村」健檢　郭..

消失的169條私菸找到　藏身總..

「私菸團購」特勤5大群組曝　國..

罷韓割草「龍成宮」大集結　4張..

遭爆助理狂撈400萬　　高潞・..

快訊／總統府完整還原私菸案始末..

侯友宜缺席全代會　遭韓粉灌爆：..

韓國瑜拿水果刀喊蘇院長來逮捕我

陳水扁酸韓國瑜：認為憨厚的台灣..

美麗島民調：韓國瑜不信任度59..

高潞・以用助理遭爆狂拿400萬..

更多熱門

相關新聞

缺席全代會遭批　侯友宜：顧好民心才有資格談支持誰

新北市長侯友宜缺席28日的國民黨全代會，遭指「不知輕重、不團結」；對此，他30日下午表示，要先顧好民心，才有資格談要支持誰。

私菸案第9天　蘇貞昌：一定要查清楚給國人交代

韓國瑜被藍營大老「要求戒酒」 蘇貞昌：破紀錄、開眼界

韓市府「看臉書才知補助2萬元」 蘇貞昌酸：市長用點心就不會漏訊息

韓國瑜顧問團成軍　總召張善政出招：不再提九二共識

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒陰謀

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

即／嘉義男被撞雙腿截斷　拔管身亡

王瑞德：韓粉出庭求饒道歉5次　臉書曝下波提告對象

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

日本妹買水果6樣800元怒嗆：被坑了

租藍寶堅尼炫耀！下秒撞到車頭全爛

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫面曝光

更多

最夯影音

更多

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面