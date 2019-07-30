韓國瑜秀刀要蘇貞昌逮捕？侯友宜：如果是家裡切水果沒有違法

▲侯友宜30日受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對行政院長蘇貞昌跟國民黨總統候選人韓國瑜在槍砲彈藥刀械管制條例上開打口水戰，警政背景深厚的新北市長侯友宜30日下午表示，是否送辦要看犯罪動機，若沒有犯罪動機不能辦。

韓國瑜日前說「蔡英文手上有的是洋槍洋砲，我只有一把小水果刀」，面對2020年總統大選，蔡英文擁有國家行政資源，他比喻自己只是一把小水果刀，對抗民進黨政府的洋槍大砲。

對此，蘇貞昌29日表示，韓國瑜如果帶著刀子就違反槍砲刀械管制條例，一定會依法究辦，而蘇貞昌的此番言論也被韓國瑜在高雄市政會議中反酸沒幽默感，甚至30日出席市政會議時拿出水果刀，在媒體面前切著各式各樣的水果，表示「就請蘇院長來逮捕我吧，我覺得像我們這種比喻，我們蘇貞昌院長實在連基本的幽默感都沒有」。

對於這段隔空對嗆竟引發「拿水果刀是否違反槍砲管制條例」的討論，侯友宜表示，他是這方面的專家，以前都在抓人拿刀拿槍的，都用違反槍砲彈藥刀械管制條例送法院，但如果要辦一個人，要犯案的時間、地點跟犯罪動機，如果是在家裡拿刀要切水果，完全沒有違法，所以說用違反槍砲彈藥是要看他的犯罪動機，所以這不能一概而論。

另一方面，國民黨草協聯盟發起人李正皓也在臉書貼出蔡英文、蘇巧慧拿刀的照片，他諷刺表示若韓國瑜有水果刀就要依違反「槍砲刀械管制條例」究辦，請蘇貞昌先究辦蔡英文、蘇巧慧，他直指蘇貞昌，少打嘴炮多做正事，不然與跳梁小丑什麼差別？跟韓國瑜比媒體效果，簡直是小學生等級。