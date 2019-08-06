「郭王韓」都送花籃給柯文哲　「一個細節」看出韓成邊緣人？

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

台北市長柯文哲選在6號生日當天，成立「台灣民眾黨」，鴻海集團創辦人郭台銘和前立法院長王金平，都同時送上花籃慶賀，讓外界盛傳的「郭柯王」結盟更添想像空間。身為國民黨總統參選人的高雄市長韓國瑜，則送了一盆蘭花到台北市政府，祝柯文哲生日快樂！

▲郭台銘和王金平的花籃都附有藏頭詩。（圖／記者楊亞璇攝）

「民眾黨」今天成立，郭台銘和王金平分別送上花籃祝賀，而且兩人都使用藏頭詩方式寫下賀詞，其中，郭台銘的花籃賀詞兩句開頭為「台」﹑「銘」，而王金平則是在兩句祝賀語的結尾下了「金」、「平」，郭王雖然雙雙缺席柯文哲創黨大會，但這兩個花籃無形中也透露了「郭王配」的玄機。

▲韓國瑜送蘭花給柯文哲，祝他生日快樂。（圖／韓國瑜幕僚提供）

人在高雄開市政會議的韓國瑜被問到此事，表示「如果柯P市長能夠把他的理念闡述得更清楚，並劍及履及的去實現，對台灣民主的政治發展一定是件好事」，韓批評，蔡英文執政三年，台灣民主卻倒退了三十年，可以看到太多不公不義的事情，所以柯文哲願意投入創新政黨，「我祝福他，也希望他能讓台灣的民主政治走向更好、更真、完善更美的境界」。

韓國瑜也請幕僚送了一盆蘭花到台北市政府，然而花籃上頭僅簡單寫著「祝柯市長文哲生日快樂」，並未如「郭王」藏頭詩一般暗藏玄機。

▲柯文哲選在生日當天成立台灣民眾黨。（圖／記者林敬旻攝）