　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「郭王韓」都送花籃給柯文哲　「賀詞」看出韓成邊緣人？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

台北市長柯文哲選在6號生日當天，成立「台灣民眾黨」，鴻海集團創辦人郭台銘和前立法院長王金平，都同時送上花籃慶賀，讓外界盛傳的「郭柯王」結盟更添想像空間。身為國民黨總統參選人的高雄市長韓國瑜，則送了一盆蘭花到台北市政府，祝柯文哲生日快樂！

▲▼郭台銘、王金平花籃。（圖／記者楊亞璇攝）

▲郭台銘和王金平的花籃都附有藏頭詩。（圖／記者楊亞璇攝）

「民眾黨」今天成立，郭台銘和王金平分別送上花籃祝賀，而且兩人都使用藏頭詩方式寫下賀詞，其中，郭台銘的花籃賀詞兩句開頭為「台」﹑「銘」，而王金平則是在兩句祝賀語的結尾下了「金」、「平」，郭王雖然雙雙缺席柯文哲創黨大會，但這兩個花籃無形中也透露了「郭王配」的玄機。

▲▼韓國瑜送蘭花給柯文哲，祝他生日快樂。（圖／韓國瑜幕僚提供）

▲韓國瑜送蘭花給柯文哲，祝他生日快樂。（圖／韓國瑜幕僚提供）

人在高雄開市政會議的韓國瑜被問到此事，表示「如果柯P市長能夠把他的理念闡述得更清楚，並劍及履及的去實現，對台灣民主的政治發展一定是件好事」，韓批評，蔡英文執政三年，台灣民主卻倒退了三十年，可以看到太多不公不義的事情，所以柯文哲願意投入創新政黨，「我祝福他，也希望他能讓台灣的民主政治走向更好、更真、完善更美的境界」。

韓國瑜也請幕僚送了一盆蘭花到台北市政府，然而花籃上頭僅簡單寫著「祝柯市長文哲生日快樂」，並未如「郭王」藏頭詩一般暗藏玄機。

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲選在生日當天成立台灣民眾黨。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
4歲女童「幼兒園溺水」命危！還沒脫離險境　媽崩潰：才第三天上
三颱共舞了！第10號颱風「柯羅莎」生成　利奇馬海陸警估明發布
台灣民眾黨允許「雙重黨籍」　國民黨：有黨員加入就開除

關鍵字：高雄市長,韓國瑜,王金平,郭台銘,柯文哲,台灣民眾黨,花籃

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「一芳兩制」遭抵制　蔡英文：水果茶加了政治味就不太好！

「郭王韓」都送花籃給柯文哲　「一個細節」看出韓成邊緣人？

20年黨員張益膽入台民黨　民進黨：不接受雙重黨籍依規定辦退黨

廢《印花稅法》政策買票？政院嗆混淆視聽：地方預算不會減少

台灣民眾黨允許「雙重黨籍」　國民黨：加入恐遭開除

音地大帝發起「拋棄柯P大會」！場外鼻毛剪狂毀周邊　被譏：萬人響應1人到場

「5缺」選總統自取其辱　游盈隆：柯文哲組黨是「理智的選擇」

政院擬廢除《印花稅法》　藍委怒批：蔡政府政策買票

朱立倫挺台灣一芳「茶照喝」：不讓政治立場影響百姓生計

民眾黨超夯！創黨大會覓100黨員　蔡壁如：黨員一天就爆滿

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

18歲女選手改編《Don't Break My Heart》　華晨宇太愛了：好到不知道怎麼誇

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效　 JYP承認了：懷著好感交往中

BY2私下對跳拉丁畫面曝光 !　網友驚：跳國標也可以

《明日3》Veegee演唱自嘲菸酒嗓　華晨宇大讚：這個歌我太喜歡了！

桃園4.6億停車場「立中柱就破」 市府交通局：有些機車漏油

「一芳兩制」遭抵制　蔡英文：水果茶加了政治味就不太好！

「郭王韓」都送花籃給柯文哲　「一個細節」看出韓成邊緣人？

20年黨員張益膽入台民黨　民進黨：不接受雙重黨籍依規定辦退黨

廢《印花稅法》政策買票？政院嗆混淆視聽：地方預算不會減少

台灣民眾黨允許「雙重黨籍」　國民黨：加入恐遭開除

音地大帝發起「拋棄柯P大會」！場外鼻毛剪狂毀周邊　被譏：萬人響應1人到場

「5缺」選總統自取其辱　游盈隆：柯文哲組黨是「理智的選擇」

政院擬廢除《印花稅法》　藍委怒批：蔡政府政策買票

朱立倫挺台灣一芳「茶照喝」：不讓政治立場影響百姓生計

民眾黨超夯！創黨大會覓100黨員　蔡壁如：黨員一天就爆滿

曾莞婷細肩帶「愛心豪乳」現形！　網定格看：半顆跑出來了

迷戀正妹直播主！人夫30天砸53萬「討芳心」...積蓄全花光　他怒打妻兒洩恨

【罷韓店家風波】房東可隨時終止租約嗎？

夏語心外景噴血！赤腳踏進水坑慘叫「腳掌舉在臉前確認」：刺了2顆海膽

摩天輪上浪漫過七夕！全台3處包廂內遠眺海景、高空中唱KTV

「一芳兩制」遭抵制　蔡英文：水果茶加了政治味就不太好！

改編國寶京劇大師90%真實經歷！《七十三變》讓演員排練到淚崩

陸客不來飯店最慘？學者曝數據：台北、高雄兩縣市損失最大！

媽入屋驚見沿路紅色「血跡」！兒哭喊：不要打我　她轉身瞥扯爆真相

經濟報復延燒…藝文、體育也遭殃　南韓小姐拒參加選美賽：同心抗日！

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選，藍綠候選人底定，但台北市長柯文哲將組政黨及郭台銘回國後動向仍待觀察，前立法院長王金平近日勤走基層也堅稱「選到底」。柯文哲、郭台銘及王金平三方勢力若結合強攻2020，是否將為政壇..

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

政治熱門新聞

陸軍遺失20枚步槍彈　兵舍頂樓..

陳其邁火速回應一芳「一果兩汁」

台灣民眾黨黨章曝光　柯文哲改簡..

TVBS董事長關心挺韓新聞　趙..

「阿翰」拍莒光園地惹怒國防部：..

LIVE／台民黨創黨大會　柯Ｐ..

知識藍拒挺韓　柯成裂解泛藍缺口

柯Ｐ認了「貪汙說」失言　再批國..

黃國昌徵隊友　王浩宇「立刻搬到..

即／蔡英文回應柯文哲「身邊的人..

貪污說炮打小英！柯P不道歉再轟..

柯文哲貪污說嗆小英！許立民打臉

郭柯內部暗藏「關鍵民調」！最獲..

柯文哲臉書、IG出現「退讚潮」

更多熱門

相關新聞

張益膽入台民黨　民進黨：不接受雙重黨籍辦退黨

台北市長柯文哲6日被推舉為台灣民眾黨主席，有民進黨籍的台北市文化基金會副執行長張益贍任中央委員，他也主動宣布退黨。對此，民進黨中央下午表示，尊重每個人參與政治的自由，至於其他黨員若參加台民黨，因民進黨是不接受雙重黨籍，所以如果有黨員加入，需聲明退黨，而地方黨部也會依規定程序辦理。

國民黨：有黨員加入台灣民眾黨就開除

民眾黨超夯！　蔡壁如：黨員一天就爆滿

正式向內政部遞件！柯文哲：相信蔡英文不會阻擋

柯文哲嘆：第三黨難存活

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

三颱將共舞！吳德榮：利奇馬直逼強颱

一芳姐妹店「躺著也中槍」！火大喊退加盟

23歲女車上生產！外婆一看女嬰當場暈倒

張立東緊貼熊熊「敏感動作」被轟！

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：想約其他異性

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍身亡

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！差13歲「秘戀2年」

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

謝和弦混血妻夢遊塗鴉T恤！網一看驚呆：這可以賣

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

個性合到爆！12星座「最速配CP」甜曝光

男持水果刀行搶　老闆淡定抽出開山刀

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

更多

最夯影音

更多

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面