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取消訪日！韓國瑜預定10月後訪美　僑胞將幫「傳信」給美國政界要角

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▲▼國民黨總統候選人韓國瑜3日參拜平鎮義民廟 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨總統候選人韓國瑜3日啟動總統輔選行程，第一站為桃園，下一站預計下週末在台中舉行。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

原本傳出高雄市長韓國瑜秋天將訪日，雖然隔日就被日方打臉「沒有邀約」，韓國瑜選辦副執行長孫大千4日證實該行程取消，且當時時正值颱風、登革熱高峰期，必須以市政為優先；韓國瑜10月後將二度訪美，將重點放在僑界而非華府政治中心，也將應韓國瑜日前的要求，透過僑界「傳信」給當地政壇要角。

孫大千表示，韓國瑜團隊可能再安排到美國拜會僑界，不過會是在市政繁忙期之後、議會休會期間才會出訪。另外，如果確定安排出訪，會以僑界優先，政界為輔，韓國瑜很重視僑胞，但也樂意與美國政界交朋友。

據了解，立委童惠珍等人組成先遣部隊，已在美國安排、溝通相關行程，童惠珍與美國僑界關係良好，將會協助規劃部分行程。依過去案例，總統候選人訪美最佳時機約在9月中旬到10月之間，但韓國瑜初選勝出後承諾仍會以市政為重，因此可能僅以智庫演說並走訪重點城市與當地僑胞、州眾議員、國會議員餐會為主，也因市政繁忙可能延後年底。

韓國瑜日前呼籲僑胞「一人一信」告訴僑居地的政壇人士，用所有可能的管道給當地的國會議員、市長、市議員，甚至僑居地的總統，傳達台灣人民真正的想法，而信件的內容韓國瑜競選團隊已準備好，隨時寄出。據了解，該信件提及台灣的民主敗壞民進黨亂政等內容，團隊目前已草擬完成。

全美台灣同鄉聯誼會前會長吳程遠先前就已接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，在美中台三邊等距關係失衡的情況下，代表國民黨角逐2020總統的韓國瑜應著手安排訪美行程，有別於上回訪美時與智庫交流及訪問的蜻蜓點水，韓國瑜在與美國關係的經營上，將需要對美台事務熟悉的人士從旁協助。

他指出，民進黨在美國華府擁有充沛的智庫資源以及綠營遊說組織的金援，意味著美方若藉由這些管道了解韓國瑜，恐怕已產生「韓黑式的誤解」；距離大選只剩不到半年時間，韓國瑜訪美的動機與時機都必須精確，韓流對旅外華人的影響力遠超出美方的想像，卻未必了解韓國瑜若當選總統，兩岸關係的走向。

針對訪美的時間點，吳程遠認為，介於9月中至10月初之間最為恰當，除了給予韓國瑜團隊足夠時間，定調對美政策及國際立場外，屆時海外支持韓國瑜的組織都已成形，鼓舞更多僑胞返台投票外，也符合韓國瑜經常把「海內外同胞」放在心上的一致性。

他表示，蔡英文能給予美方的利多與承諾，韓國瑜不見得該給，也未必給得起，但至少在美台之間的貿易逆差、東海與南海的區域穩定、兩岸關係的重新定位，雙方應該要尋求基本的默契。訪問美國不應被膚淺的曲解為「面試」，但提前化解不必要的誤會，確實能為執政權轉移期間，降低政治的亂流與風險。

吳程遠指出，儘管民進黨在美國國會當中下了許多功夫，但韓國瑜仍應該與美國國會台灣連線（Congressional Taiwan Caucus）的議員，包括農業州的國會代表進行交流，在農業上的合作以及農產品的互利互惠上做溝通，為當選後營造雙贏的局面。

他也說，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）曾表態美國將對台灣總統大選提供協助，被視為押寶蔡英文，而民進黨透過美媒、智庫等渠道營造出對韓國瑜不利的氛圍，面對民進黨天羅地網沒有國界的黑韓，韓國瑜若無法組織出強而有力，且有駐美經驗的「知美幕僚團」，形單影隻，韓流再強恐怕也難有發揮餘地。

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關鍵字：韓國瑜,訪美,2020總統大選,國民黨,民進黨,蔡英文

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