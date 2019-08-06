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劉世芳批高市府知法違法　王淺秋：公務員上班不准從事政黨活動

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記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市政府近日流出一份會議紀錄，上頭以行政中立為由，要求每位公務員畫押「不得連署任何罷免之提議」，引發外界議論，對此立委劉世芳搬出就出面反擊「高市府團隊請把選罷法及公務人員行政中立法看清楚，再貼出公告，不然會讓人覺得市府團隊不懂法律」。

▲「不得連署任何罷免之提議」立委劉世芳及高市新聞局長王淺秋 。（圖／記者洪正達攝）

▲立法委員劉世芳。（圖／記者洪正達攝）

▲「不得連署任何罷免之提議」立委劉世芳及高市新聞局長王淺秋 。（圖／記者洪正達攝）

▲公務員維持行政中立宣導會議紀錄。（圖／立委劉世芳提供）

從高雄市府流出的「公務員維持行政中立宣導會議紀錄」中，在7月29日下午4時，召開公務員維持行政中立宣導會議，會議中詢問每位與會公務員有無收到罷免連署書，並要求不得連署任何罷免之提議，以及勿於上班時間於個人臉書或公開之社團發表任何不當言論及違反行政中立之論述，下方還要求同仁畫押。

▲「不得連署任何罷免之提議」立委劉世芳及高市新聞局長王淺秋 。（圖／記者洪正達攝）

▲劉世芳呼籲韓市府把選罷法及公務員服務法條文看清楚。（圖／記者洪正達攝）

立法委員劉世芳就表示，其中提到公務人員依法「不得連署任何罷免之提議」，乍看之下好像是保持行政中立，但弔詭的地方，按照選罷法77條規定，所有公民本來就有選舉罷免的權利，當然第一階段不能當提議人，第二階段可以當連署人。從公務人員行政中立法第10條來看「公務人員對於公職人員之選舉、罷免或公民投票，不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行使」，她呼籲「高市府團隊請把選罷法及公務人員行政中立法看清楚，再貼出公告，不然會讓人覺得市府團隊不懂法律」。

她再提「公務員沒有利用權勢要求他下屬執行或不執行選舉罷免權利，依法應該有選罷法賦予的公民權利，而且目前罷免第一階段已經達標，正往第二階段邁進，依法公務員要參與連署並不違法，韓市府對法律見解跟一般瞭解差很多，呼籲請把選罷法及公務員服務法條文看清楚，再貼出公告，否則會貽笑大方」。劉世芳最後說「知法而違法跟犯法，才是真正影響公務人員行政中立」。

▲「不得連署任何罷免之提議」立委劉世芳及高市新聞局長王淺秋 。（圖／記者洪正達攝）

▲高市新聞局長王淺秋。（圖／記者李唯甄攝）

高雄市府新聞局長王淺秋則先回擊「現在有敗選者聯盟或前市府官員團隊，專門做韓黑，做似是而非攻擊，根據公務人員行政中立法，上班就是不准從事政黨政治活動，並沒有要求公務人員畫押，只是會議紀錄後簽名，而且此會議是因為有接到檢舉，表示有公務人員在上班發罷免書，或是上班時間在個人臉書攻擊，根據檢舉才成立會議，宣導要謹守行政中立」。

王淺秋也提到，確實有接到檢舉，但目前並沒有查到具體行為，會議就是提醒公務員注意行政中立，並沒有做任何要求或懲處。

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