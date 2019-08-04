快訊／政壇未爆彈！劉宥彤不否認「郭柯王結盟」：國民都樂觀其成

▲永齡基金會執行長劉宥彤。（圖／記者羅婉庭攝）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨初選結束，卻爆出郭柯王結盟隱憂，讓鴻海創辦人郭台銘成為政壇未爆彈，郭台銘核心幕僚劉宥彤4日上午對此回應，三人若有任何會面、結盟，國民應該都樂觀其成，合作也不一定要牽涉選舉。

針對「郭柯王結盟」的消息在政界傳得沸沸揚揚，郭台銘的參選與否牽動整個2020總統大選，被視為政壇未爆彈。對此，劉宥彤回應，對於談一些跟國家有關的、能夠富國利民的事情，不一定要跟選舉有關，如果合作能讓國家更好，相信所有同胞國民都樂觀其成，若合作都要、牽扯到選舉，就「太多想法了」。

至於郭韓會何時登場，劉宥彤表示，未來會有，但有些事情需要時間、方式、過程的討論，對於3日的郭王會，她僅表示，郭王是好朋友，會面也很自然，會面沒有其他人參與，所以內容只有他們兩人知道。

外傳日前國民黨內高層包括馬英九、吳敦義試圖與郭台銘聯繫，劉宥彤表示，幕僚目前沒有收到相關資訊，馬吳有無跟郭台銘直接聯繫，幕僚都不清楚。

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