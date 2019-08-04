影／玩恐怖密室被電鋸鬼猛追…她嚇壞亂奔「門牙慘撞斷」氣炸求償：太黑了！

▲恐怖密室的電鋸鬼出來追逐玩家。（圖／翻攝自1818黃金眼）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女子小梅（化名）近日和朋友到恐怖密室劇場遊玩，主題為「電鋸驚魂」，當中有個環節是工作人員假扮電鋸鬼出來追逐玩家，小梅便在狹窄空間與好友奔跑亂竄，結果不慎將一顆門牙撞斷。她氣炸表示，遊戲環境太危險，裡面又這麼黑，完全是容易讓人受傷的空間。據悉，小梅事後還向當地執法機構檢舉此次意外，還稱協商如果破局將走法律途徑。

▼小梅和朋友瘋狂亂跑。（圖／翻攝自1818黃金眼）

綜合陸媒報導，小梅表示，她花990元人民幣（約新台幣4500元）玩「電鋸驚魂」密室劇場，沒想到裡面空間很小又很黑，只靠細細的螢光棒作為光源；她第一次被電鋸鬼追逐時，不小心轉彎撞到牆壁，第二次被追時則是和朋友面對面撞上，導致上排一顆門牙當場被撞斷。

▼電鋸鬼驚悚登場。（圖／翻攝自1818黃金眼）

密室逃脫的老闆對此回應，密室遊戲開始前都有安全提示，並且讓遊客填安全須知，過程中也都有講解員提醒安全，對於這些指控備感無奈。小梅則說，「我知道這是一個很刺激的娛樂項目，但我完全不知道它竟然這麼危險，只告訴我們心臟病跟懷孕人士不能玩而已，既然我都遵守了規則，怎麼還會出意外？」

老闆聽完後傻眼表示，「那是不是你去每個地方，都要提示你『小心會骨折』？這種話總不可能到處說、到處寫吧？」報導指出，老闆事後仍舊願意賠償3000元人民幣（約新台幣1萬3600元）對受傷遊客表達慰問，但小梅卻不願妥協，還向當地執法機構檢舉這次意外，「如果之後的協商破局，我會選擇走法律途徑。」

▼小梅門牙當場斷裂。（圖／翻攝自1818黃金眼）

網友看完雙法說法和事件經過後紛紛留言說，「自己出意外竟然開始怪別人」、「這是典型的奧客吧？」、「呼吸也有危險，妳是不是別呼吸了」、「這也要抱怨人家密室？老闆好可憐」、「明明知道那是工作人員假扮的，妳還是被嚇到亂跑，怎不怪你自己？」、「應該怪牙齒不堅固」、「看來以後都要穿鋼盔護甲玩密室了」、「3000還不願意，真的很厚臉皮」。

▼玩恐怖密室撞斷牙，小梅氣得向業者求償。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）