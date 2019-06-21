長榮告工會求償每日3400萬　21日起算！參考尼莎颱風損失

▲長榮航空委任律師赴台北地方法院提起民事求償告訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者楊佩琪、劉昌松／台北報導

長榮空服員大罷工進入第二天，長航空對桃園市空服員職業工會等(桃空職工)提起「非法霸工」損害賠償民事官司。長榮派出律師，赴台北地方法院對提告，律師表示，自21日起一天3400萬元起算，逐日增加，此金額為參考尼莎颱風期間，全面停飛狀態一天損失的營業收入。

委任律師表示，是否依勞方提出增設「勞工董事」，是股東會的職權，不是公司單方面可以決定。況且這樣的訴求，先前從來沒有聽到公會有提出，直到調解後期才出現，這已經違反「勞資爭議處理法」第53條，使得雙方無法事先達成共識，當然無法進行有效協商。

而「勞工董事」的訴求，並非調解事項的勞資爭議，也就是與勞動條件例如工時、薪資等訴求，基本上是無關的，並非公司單方面可以處理的，因此認定此次罷工為違法行為，依法提起損害賠償訴訟。

至於3400萬元求償金怎麼來的，律師表示，是以公司一天的營業收入做為請求基礎，主要以尼莎風災期間 全面停飛時產生的損失數字進行請求。但到底一共要請求多少金額，視天數計算，也因為此次與尼莎颱風「全面停飛」的狀況不同，此次並未全面停飛，因此實際最終求償金額可能會稍低。

另長榮也發出聲明強調，目前的罷工活動已經嚴重影響長榮航空園區車輛進出、超過1000名員工無法正常上下班，衝突也因此發生。長榮航空是純民營的航空公司，董事的選任是股東會權限，非公司與工會得協商事項，但此次桃空職工卻以設置勞工董事當作罷工訴求之一，並進而發動罷工，明顯有違法罷工之事實，因此為捍衛13萬名股東及上萬名員工權益，進行提告。

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