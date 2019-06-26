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大笑總缺顆牙...9歲女童自卑不敢笑！醫花2年拉出深埋牙齦門牙　她敢笑了

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▲▼女童恆牙橫長。（圖／記者陳玉翻攝）

▲女童露齒笑總是缺顆牙，就醫後發現是恆牙橫長。（圖／記者陳玉翻攝）

地方中心／台中報導

台中一名9歲伍姓女童的大門牙乳牙自6歲掉落後，恆牙門牙卻遲遲未冒出，就醫後發現是恆牙橫長，原先鄰近牙醫診所醫師建議將恆牙拔除，等女童長大後再進食植牙，但家長希望另尋其他治療方式，便將女童帶到童綜合醫院看診後，接受了露出手術合併使用矯正牽引方式，才讓兩顆門牙矯正歸位。

童綜合醫院口腔醫學部楊瑋民醫師表示，阻生齒是指牙齒萌發路徑受阻、萌發空間不足、萌發的方向異常或位置被其他牙齒佔據或其他因素等導致牙齒無法在正常時間長出，而女童在看診後，確診是左上正中門牙與左上犬齒是阻生牙。

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▲▼女童恆牙橫長。（圖／記者陳玉翻攝）

▲女童露齒笑總是缺顆牙，就醫後發現是恆牙橫長。（圖／記者陳玉翻攝）

經過與家長反覆的溝通，楊瑋民醫師建議採用矯正方式保留自然牙，因此為女童進行了阻生齒露出手術，以及合併用矯正牽引方式來，拉出埋在牙齦內的左上正中門牙，花了1年的時間，女童的左上正中門牙才恢復到原來位置與樣貌，接著再進行左上犬齒的露出手術合併矯正方式拉出，一共花了2年，女童的牙齒才拉出致令人滿意的位置，讓女童露齒笑時不再缺牙。

▲▼女童恆牙橫長。（圖／記者陳玉翻攝）

▲楊瑋民醫師為女童進行了阻生齒露出手術，以及合併用矯正牽引方式治療，最後順利讓牙齒長回正常位置。（圖／記者陳玉翻攝）

楊瑋民醫師指出，阻生齒露出手術合併矯正牽引方式的治療，在高中以下是黃金治療期，若超過黃金期治療，不僅治療時間更長，而且治療的困難度也增加，因此他呼籲家長，應定時帶孩子進行口腔牙齒的檢查，尤其在6至12歲的換牙階段更要關心孩子的牙齒狀況，有任何異狀也應即早就醫，以免錯過最佳救治時機。

▲▼女童恆牙橫長。（圖／記者陳玉翻攝）

▲▼楊瑋民醫師為女童進行了阻生齒露出手術，以及合併用矯正牽引方式治療，最後順利讓牙齒長回正常位置。（圖／記者陳玉翻攝）

▲▼女童恆牙橫長。（圖／記者陳玉翻攝）

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關鍵字：門牙,缺牙,矯正,牙醫

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