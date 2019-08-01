「交出來就可以走了」　親媽拒讓嫁出去女兒持娘家鑰匙：對妳們太仁慈

▲原PO媽媽認為，嫁出去的女兒就不能擁有娘家的鑰匙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「娘家的門永遠為妳敞開！」這句話看似簡單，但也有人從來感受不到。一名女網友在臉書發文，抱怨媽媽不讓嫁出去的女兒持有娘家鑰匙，好像嫁出去的女兒就真的是別人家的人一樣，讓她心很涼。眾多網友們看完也都表示驚訝，「我家有兩副娘家鑰匙欸」、「我也有，想回去就回去」。

「鑰匙交出來！然後妳可以走了。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文抱怨親媽，原來是媽媽認為嫁出去的女兒就不能擁有娘家鑰匙，還說自己也以身作則，也沒有阿嬤家的鑰匙，「妳們去問看看誰家女兒嫁出去後，還拿著娘家鑰匙的」、「妳們三個女兒嫁出去，還讓妳們保有家裡鑰匙，是我對妳們太仁慈」。

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原PO傻眼表示，當初結婚時媽媽就說「不是家裡少一個女兒，而是多一個女婿。」沒想到真的結婚後態度卻判若兩人，讓她覺得娘家一點都不溫暖，「那這樣以後每年初二回來吃飯就好啊！妳以為我愛回來？」

面對網友提問「是否是撕破臉了」，原PO又說其實不是，因為只要她一個月沒回家媽媽就會開始叨唸，但又常常情緒一來就趕女兒出門，很讓人受不了。

▲情緒化的媽媽讓女兒們心很涼。示意圖，與本文當事人無關。（圖／CFP）

不少網友們看完表示，有家裡鑰匙是一件超正常的事，「我有兩把鑰匙，我先生也有」、「愛什麼時候回去就回去」、「我都三不五時去吃飯過夜欸」、「我有欸，我媽很怕我受委屈」、「我有只是每次回家都忘記帶XD」、「我沒有鑰匙，因為我媽都會去機場接我」。

然而也有媳婦和原PO一樣感到無奈，「婆家，娘家我都沒有鑰匙」、「我外婆也是把我媽的鑰匙收走，我媽感覺非常差，後面都沒再回去」、「我媽還直接換鎖QQ」、「我懂，真的會很心碎」。

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