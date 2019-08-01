等你5年、10年都願意！漫博會獨缺京阿尼　特設留言專區滿滿洋蔥



▲第20屆漫畫博覽會今（8/1）在台北世貿舉行，展場特別設置「京阿尼祈福留言板」專區滿滿洋蔥。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

第20屆漫畫博覽會今（8/1）在台北世貿一館舉行，海內外許多動漫業者共襄盛舉，可惜獨缺日前遭到縱火的京都動畫公司京阿尼，漫博會特別在現場設置「京阿尼祈福留言板」，展覽第一天不到中午，已經湧入大批粉絲留言加油打氣，不少人留下「天佑京阿尼」，提到「我不會催更了」「我會等你！5年10年我都願意等」還有人獻上花束，整面留言板滿滿洋蔥相當動人。



▲漫博會特別設置「京阿尼祈福留言板」，展覽第一天不到中午已湧入滿滿留言集氣。



日本動畫公司「京都動畫」（京都アニメーション，暱稱京阿尼）在7月18日遭到縱火，釀成35人死亡、多人受傷的悲劇，不僅日本媒體報導，也引發國際注意。

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京都動畫社長八田英明29日於官網發表聲明，這場災難讓他們的夥伴身心受創，甚至奪走寶貴生命，但他們知道有來自世界各地的人在關心他們，「此刻，各位的心意，對於正在跟黑暗抗爭的我們來說，是無可取代的依靠。」

只是現在還有夥伴在醫院跟死神拔河，也有人沉浸於悲痛之中，八田英明希望外界能給京都動畫多一點時間重振。「京都動畫，從今以後依舊會為世界各地的人們，製作孕育夢想、希望與感動的動畫。」

▲▼粉絲感性留言，為京阿尼打氣。

而在今年台北的第20屆漫畫博覽會上，儘管京阿尼因為悲劇事件無法參與，因此主辦單位特地設置專區，讓粉絲為京阿尼留言祈福打氣。

有粉絲寫下，「你們的動畫都有讓我學到一些事，所以請再爬起來吧！」「我們會等你們，不催更了！」「加油我會等下去，不管5年、10年！」大批粉絲留言「天佑京阿尼」，還有人獻上花束，展覽第一天還不到中午，整片留言板就幾乎填滿，相當令人動容。