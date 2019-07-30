原畫搶救成功！京阿尼6國語言致謝：各位是我們無可取代的依靠！

▲京都動畫社長八田英明發表感謝聲明。（圖／翻攝自京都アニメーション官網，同下）

記者林瑩真／編譯

日本動畫公司「京都動畫」（京都アニメーション，暱稱京阿尼）遭人縱火，造成35死、33傷悲劇，痛失多名動漫人才。對此，「京都動畫」也在官方網站特地用6國語言發表聲明，感謝國際各界關心。

京都動畫社長八田英明29日於官網發表聲明，這場災難讓他們的夥伴身心受創，甚至奪走寶貴生命，但他們知道有來自世界各地的人在關心他們，「此刻，各位的心意，對於正在跟黑暗抗爭的我們來說，是無可取代的依靠。」

只是現在還有夥伴在醫院跟死神拔河，也有人沉浸於悲痛之中，八田英明希望外界能給京都動畫多一點時間重振。「京都動畫，從今以後依舊會為世界各地的人們，製作孕育夢想、希望與感動的動畫」，這是為了實現夥伴的幸福、為了貢獻社會，也為了伸出援手的大家。

▲感謝聲明特別以繁體中文發表。

京都動畫為了感謝世界各地的支持者，將聲明特別以6國語言發表，包括「日文」、「英文」、「韓文」、「德文」，以及分別以「簡體」、「繁體」寫下的中文版。據日媒報導，京都動畫縱火案至今收到逾10億日圓（約新台幣2億9000萬元）善款。

據《朝日新聞》報導，目前最新消息是，當時京阿尼遭縱火時，由員工們搶救出的伺服器在專家的努力下，確定資料並未受損，其中包括正在製作的原畫，將會繼續努力回收相關資料。

▲京阿尼遭縱火，至今收到超過10億日圓的善款。（圖／路透）