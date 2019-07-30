　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

縱火京都動畫…青葉真司收藏「京阿尼DVD」　房間音響已被砸爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼京都動畫縱火,警搜索嫌犯青葉真司住處。（圖／達志影像／美聯社）

▲京都動畫縱火案，警搜索嫌犯青葉真司住處。（圖／達志影像／美聯社／下同）

記者王致凱／綜合報導

日本「京都動畫」（京都アニメーション，暱稱京阿尼）工作室縱火案已造成35人喪命。當地警方近日前往41歲嫌犯青葉真司住處搜索，扣押智慧型手機、損壞的音響和許多京阿尼公司製作的DVD等物品。警方將詳細調查使用紀錄，以釐清嫌犯作案動機。

日本《產經新聞》報導，青葉真司本人縱火後，自身也嚴重燒燙傷；他於案發現場曾高喊「小說被抄襲」、「叫社長出來」等語。青葉目前在大阪府內一所醫院接受治療，雖然旁人呼喚時會有眨眼睛等反應，但整體而言傷勢情況仍不穩定，因此暫時還無法接受警方訊問。

警方26日前往青葉真司位於埼玉縣埼玉市見沼區的住處搜索，扣押一批由京阿尼公司製作的DVD作品，此外還扣押一部智慧型手機，以及一台推測是被青葉自己砸毀的大型音響。京都府警表示，京阿尼公司表明過去與青葉真司沒有任何往來，將會針對案情進一步分析調查，釐清真正動機。

報導指出，去年秋季曾有不明人士透過京阿尼官網的讀者意見表單，指名對3名京阿尼員工寄送包含「殺人預告」在內的200封恐嚇訊息。警方表示，初步判定這些恐嚇訊息為同一人發送，但對方透過「Tor」軟體隱匿自身IP位置等資訊，因此暫時無法確認身份。

這起事件發生於7月18日，嫌犯青葉真司當天上午10時30分左右闖入位於京都市伏見區「京都動畫」第一工作室縱火，造成嚴重死傷。該棟3層樓鋼筋混凝土建築完全被燒毀，導致35人死亡、33人受傷。

▲▼京都動畫縱火,警搜索嫌犯青葉真司住處。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
吃館長鞭腿11下！吃屎哥「血便」就醫　傷勢情況曝光
情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　高清照瘋傳網羞炸
發薪日搶機票！台灣虎航全航線「回程價50元」起　限時2天開搶

關鍵字：京阿尼,京都動畫,青葉真司,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

記者全身泡水「剩一顆頭」！超敬業報導洪水災情　影片爆紅

港抗爭致資金流向新加坡？　DBS高層：消息可能過於誇大！

美國史上最嚴重資安漏洞影響1億人　駭客粗心用真名被逮

病危急需腎臟移植　貧父母拒捐出：「她只是個女孩」

縱火京都動畫…青葉真司收藏「京阿尼DVD」　房間音響已被砸爆

森林覆蓋率僅剩4%　伊索比亞一天植樹3.5億顆

同學亂丟3塊麵包！無辜小2女被老師「4次逼問」嚇得直點頭：是我

UN：2019阿富汗政府和北約軍隊造成死傷「比塔利班還多」

影／直播抓狗重摔「壓頭狂毆4下」　觀眾報警他反嗆：打我的財產有錯嗎？

阻人才外流！波蘭宣布「26歲+年薪70萬以下」免18%所得稅　估200萬人受惠

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

菸嗓女孩飆《我最親愛的》給過世爺爺　唱到哽咽好心疼QQ

記者全身泡水「剩一顆頭」！超敬業報導洪水災情　影片爆紅

港抗爭致資金流向新加坡？　DBS高層：消息可能過於誇大！

美國史上最嚴重資安漏洞影響1億人　駭客粗心用真名被逮

病危急需腎臟移植　貧父母拒捐出：「她只是個女孩」

縱火京都動畫…青葉真司收藏「京阿尼DVD」　房間音響已被砸爆

森林覆蓋率僅剩4%　伊索比亞一天植樹3.5億顆

同學亂丟3塊麵包！無辜小2女被老師「4次逼問」嚇得直點頭：是我

UN：2019阿富汗政府和北約軍隊造成死傷「比塔利班還多」

影／直播抓狗重摔「壓頭狂毆4下」　觀眾報警他反嗆：打我的財產有錯嗎？

阻人才外流！波蘭宣布「26歲+年薪70萬以下」免18%所得稅　估200萬人受惠

嘉大山海希望工程實務化　植物經濟助偏鄉小校

「擠福菜、集福氣」　400位老人小孩同樂！象徵客家文化傳承

台南仁德弟涉嫌毆兄致死案　南檢聲押兇嫌

侯佩岑專挑經典好貨　寶格麗古幣項鍊戴上身

前SM娛樂練習生回國後長這樣！17歲清純消失狂露北半球

拿到純網銀牌照也得守規矩！　金管會警告：要有合理定價　不允許掠奪式競爭

中職／相隔3個月奪救援　陳禹勳：慢慢熟悉終結者

「高校女神」許維芳人生首穿比基尼　網暴動：晚上怎睡

記者全身泡水「剩一顆頭」！超敬業報導洪水災情　影片爆紅

林書豪拒絕莫斯科中央陸軍　仍在等NBA合約也不排除CBA

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

國際熱門新聞

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞..

租藍寶堅尼炫耀！下秒撞到車頭全..

即／巴西監獄暴動「16人遭斬首..

悼京阿尼開營收？台YouTub..

浮潛1小時　她美背冒2巨型水泡

總統夫人遊英國「豪撒公帑300..

耍帥爸跳下瀑布　眾人面前爆血身..

網紅直播虐狗　觀眾報警他反嗆

度蜜月墜火山口！74kg老公狂..

BMW重機男自撞　頭顱連安全帽..

女穆斯林遭逼迫「嫁給堂哥行房」

19歲槍手身分曝光！加州「大蒜..

入住飯店　半夜被綠蛇纏繞手臂

雲霄飛車急速俯衝　她遭鳥擊襲臉

更多熱門

相關新聞

挺京阿尼　台灣老司機豪捐500萬

日本「京都動畫」（京都アニメーション，暱稱京阿尼）日前遭人刻意縱火，釀成35死、33傷悲劇，全球動漫迷同感悲痛，紛紛捐款盼能盡一份力。就有位台灣網友今（30）日曬出一張匯款單，豪邁捐出500萬4000日圓（約新台幣144萬元），希望起到拋磚引玉功效。

網紅直播虐狗　觀眾報警他反嗆

日本可能將南韓踢出「白名單」

日本最快8/2決定「白名單剔除南韓」

女同學裙勾椅背「露渾圓屁股蛋」！

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒陰謀

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

即／嘉義男被撞雙腿截斷　拔管身亡

王瑞德：韓粉出庭求饒道歉5次　臉書曝下波提告對象

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

日本妹買水果6樣800元怒嗆：被坑了

租藍寶堅尼炫耀！下秒撞到車頭全爛

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

更多

最夯影音

更多

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面